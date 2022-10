Troben un home sense vida en un cotxe aparcat al Port de Sagunt

Un avís d’una persona va permetre descobrir, la vesprada de dimarts, el cos sense vida d’un home de 34 anys en l’interior d’un vehicle aparcat a l’avinguda Mediterrani del Port de Sagunt.

L’alerta la va donar en veure que l’home no es movia, la qual cosa va mobilitzar tant la Policia Local com els serveis d’emergència.

No obstant això, aquests últims només van poder confirmar que ja no es podia fer res per la seua vida.

Segons els primers indicis, les causes de la mort van ser naturals, ja que, segons fonts policials consultades, no hi havia signes de violència ni al cos ni en l’interior del vehicle.