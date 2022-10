El carril bici de l'avinguda del Cid estrena el seu primer tram

El carril bici de l'avinguda del Cid ha començat a entrar en funcionament amb l'obertura al trànsit ciclista del primer dels seus trams, d'un quilòmetre de longitud, que va des de l'avinguda de Tres Creus fins al carrer Julián Peña.

La resta de l'actuació està actualment en execució i ha d'arribar fins a la plaça d'Espanya a través dels carrers Sant Josep de Calassanç, Sant Francesc de Borja i Pintor Benedito. Aquesta setmana s'està actuant en la instal·lació de semàfors i obra civil de l'encreuament de l'avinguda amb Pérez Galdós. Fa mesos que les obres estan en marxa.

Aquest carril bici canviarà substancialment el paisatge del carrer Sant Josep de Calassanç, una de les vies de penetració a la ciutat -la més recta de les quals ve de l'autovia de Madrid-. Una vegada traçada la línia, el carrer tindrà dos carrils per a vehicles convencionals, dos per a bicicletes i vehicles de mobilitat personal -un per sentit- i un altre per a EMT i taxi, així com més itineraris per als vianants -com la controvertida remodelació de la plaça del Bisbe Amigó-.