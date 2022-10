El Consell Jurídic dona la raó a Agricultors de la Vega en el milionari contracte dels fems

L'Ajuntament de València tornarà a obrir el termini de presentació d'ofertes per al concurs de neteja i recollida de fems, valorat en 1.325 milions d'euros per als pròxims 15 anys. Segons ha pogut saber aquest periòdic, el Consell Jurídic Consultiu, reunit ahir, va acceptar el recurs de l'empresa Societat d'Agricultors de la Vega (SAV) i l'Ajuntament, malgrat no ser un dictamen vinculant, i ha decidit tornar a la casella d'eixida. Primer revisarà el plec de condicions per a eliminar la clàusula impugnada i després obrirà un nou termini per a la presentació d'ofertes.

El concurs de la neteja, anomenat el «contracte del segle» pel seu muntant econòmic, es va veure sacsat quan una de les empreses que actualment tenen la contracta de València, la Societat d'Agricultors de la Vega, va quedar-ne fora per presentar la documentació fora de termini. El contracte de neteja i fems és de 1.325 milions per als pròxims 15 anys L'empresa hi va recórrer, però el Tribunal de Recursos Contractuals no li va donar la raó, per la qual cosa el seu equip d'advocats va buscar una altra manera per a mantindre les seues opcions i la va trobar. En el plec de condicions hi havia un apartat relatiu als preus dels materials que podia ser impugnat, i així ho va fer. En primera instància, tant el Servei de Jardineria com la Mesa de Contractació i els serveis jurídics municipals van desestimar aquest recurs, però l'Ajuntament va decidir preguntar al Consell Jurídic Consultiu perquè ho deixara clar. De fet, va suspendre en aquest moment el concurs, que ja estava en la fase d'obertura de pliques, a l'espera que hi haguera un dictamen. Resolució del Consell Jurídic Consultiu Doncs bé, aquesta resolució es va produir ahir i, segons ha pogut saber aquest diari, és favorable a Agricultors de la Vega. Així doncs, el consistori, malgrat no ser un dictamen vinculant, ha decidit acceptar-lo com a definitiu i tornar a començar. En realitat no serà començar de zero, perquè el plec de condicions ja està fet. El que es farà, segons les fonts consultades, és modificar l'apartat que ha sigut impugnat i tornar a convocar el concurs perquè les empreses presenten de nou les seues ofertes. Per a aquest «contracte del segle» s'havien presentat FCC Medio Ambiente, Fomento València Medio Ambiente, l'UTE formada per Cespa i Urbaser, la unió de Valoriza i Tetma, i la Compañía Especial de Empleo e Integración, aquesta última per al nou apartat de neteja de grafits a la ciutat.