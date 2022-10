Dénia inverteix 933.498 euros en la reforma de la Glorieta

Les obres tornen al centre de Dénia i ho fan a un dels entorns més rellevants de la ciutat, la glorieta del País Valencià. En un projecte d'intervenció que no sols abasta aquest espai caracteritzat per la seua part interior porticada, sinó també els carrers dels voltants.

Els veïns i empresaris de la zona resen perquè els treballs que han començat aquesta setmana es duguen a terme segons el pla al qual s'ha compromés l'empresa adjudicatària. Són nou mesos d'obres, que seran executats per CHM Obras e Infraestructuras. Per tot això rebrà una mica menys d'un milió d'euros, concretament, 933.498 euros.

Aquest pla d'obra va ser revelat fa uns dies per la regidora de Territori, Maria Josep Ripoll, en una reunió amb els veïns. El cronograma apunta que en aquest punt els operaris estaran actuant uns quatre mesos. De tal manera que durant el primer trimestre de 2023 "se simultaniejaran les obres al carrer Cop i a Ramón y Cajal", per a les quals hi haurà dos equips "amb la finalitat d'avançar al màxim la reurbanització abans de Setmana Santa".

El projecte preveu la substitució de totes les infraestructures de la plaça (aigua potable, sanejament, pluvials i enllumenat públic) junt amb la remodelació estètica de la Glorieta, mantenint la seua geometria el·líptica i ampliant l'espai dedicat a la vegetació natural. També es conservaran les característiques rajoles roges i el paviment petri de la zona central i de la font. A més, s'hi plantaran 8 plataners perquè hi haja més zones d'ombra.