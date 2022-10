Els usuaris de la línia C-2 de Rodalia pateixen demores de fins a 25 minuts per les precipitacions

L'episodi de fortes pluges que ha assotat amb força la comarca de la Ribera durant la matinada del dijous també ha deixat conseqüències en la circulació de trens de la xarxa de Rodalia, en què els retards han sigut la tònica habitual durant les primeres hores del matí.

Fonts oficials de Renfe han detallat a Levante-EMV que les fortes pluges registrades a la comarca de la Ribera Alta van provocar anit la inundació dels passos inferiors de les estacions de Carcaixent, Algemesí i Alzira, la qual cosa, al seu torn, ha causat aquest matí retards en la línia C-2 que uneix València i Xàtiva. A l'inici del servei i fins a les 9.30 hores aproximadament, les demores mitjanes van ser de 20-25 minuts. Al llarg del matí, el servei ha patit retards de 5 minuts, encara que ha anat recuperant la seua freqüència de pas habitual i en aquests moments no s'hi registren demores. El pas inferior de l'estació d'Alzira continua inundat, encara que el servei no es veu afectat.

Les adverses condicions meteorològiques han causat estralls en la línia C2, que uneix València i la Costera passant per la Ribera. Les precipitacions també han causat el tall d'un pas inferior a Xàtiva.

Les precipitacions també han causat el tall d'un pas inferior a Xàtiva.