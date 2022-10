PGE 2023: les pensions mínimes i l'ingrés mínim pujaran prop del 8,5 %

Les pensions mínimes i l'ingrés mínim vital (IMV) pujaran l'any que ve en funció de com tanque l'IPC aquest exercici, que, segons els càlculs preliminars del Govern, serà una xifra pròxima al 8,5 %. Així ho estableix el llibre groc que recull l'Avantprojecte de pressupostos generals de l'Estat per al 2023, que preveu una despesa total de 190.687 milions d'euros per a costejar el sistema públic de pensions durant l'any que ve. Això representa al voltant de 4 de cada 10 euros gestionats des de l'Estat central i un augment respecte al 2022 de l'11,4 %.

Actualment la pensió mínima no contributiva és de 421,4 euros al mes i l'any que ve pujarà en funció de com tanque l'IPC l'any. Aplicant l'aproximació del 8,5 % que preveu el Govern, aquesta transferència quedaria en 2023 en els 457,2 euros, és a dir, pujaria uns 35 euros a partir de l'1 de gener del 2023. A Espanya hi ha al voltant de 428.000 persones que perceben algun tipus de pensió no contributiva -siga mínima o per invalidesa-.

En el cas de l'IMV, les quanties que es perceben depenen de la composició de la unitat familiar. Prenent com a referència un adult que viu sol i no té carregues famílies, en 2022 està cobrant 491,63 euros al mes. Si s'aplica la revaloració del 8,5 %, passaria a percebre 41,8 euros més, fins a un total de 533,4 euros. Aquesta renda mínima estatal arriba a un total d'1,2 milions de persones (que viuen en 461.000 llars).

La xifra concreta d'augment de les pensions i l'ingrés mínim vital (IMV) es coneixerà de manera definitiva el pròxim 14 de desembre, que és quan l'Institut Nacional d'Estadística (INE) està previst que publique la dada consolidada d'IPC de novembre. Llavors, fent la mitjana de l'IPC dels últims 12 mesos (desembre 2021- novembre 2022) es podrà obtindre la dada d'increment definitiu de les pensions.

Equilibri pressupostari

La intensa escalada dels preus que ha estat patint l'economia espanyola des de fa mesos exigirà un esforç amb escassos precedents a la Seguretat Social per a complir amb els seus compromisos. Segons els càlculs recollits en els pressupostos, la despesa de la Seguretat Social augmentarà l'any que ve un 12,8 %, fins als 204.208 milions d'euros. No obstant això, tot aquest increment de despesa podrà ser cobert amb l'augment d'ingressos previstos per a les arques de la Tresoreria, tant per la via de noves cotitzacions com per les transferències directes de l'Estat.

A escala de cotitzacions socials, per exemple, que són les recaptades directament dels treballadors en actiu, els ingressos augmenten l'11,5 % l'any que ve. "Gràcies a les majors cotitzacions socials i per l'actual marc de creixement econòmic", segons argumenten des de la Tresoreria. Tres dècimes per damunt (11,2 %) del que augmentarà la despesa en pensions contributives, la qual cosa dona compte de l'actual viabilitat del sistema.