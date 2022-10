Bautista se cita amb Medvédev en els quarts d’Astana

El castellonenc Roberto Bautista es juga hui passar a les semifinals del Torneig d’Astana davant de l’exnúmero 1 del món i actual número 4 de l’ATP, el rus Daniïl Medvédev. Un rival complicat però al qual el de Benlloch s’enfronta amb la confiança de ser un dels jugadors del circuit que millor balanç de victòries i derrotes pot exhibir davant del rus. Bautista i Medvédev s’han enfrontat en cinc ocasions i en quatre ha eixit victoriós el castellonenc.

Ahir, Medvédev no va tindre problemes per a superar, en huitens, el finlandés Emil Ruusuvuori en dos sets, per 6-3 i 6-2, en tot just una hora i quart. Novak Djokovic, que ahir es va desfer sense problemes del neerlandés Botic van de Zandschulp en dos sets, 6-3 i 6-1, podria ser el rival de Bautista en semifinals.

Zapata cau a Tòquio

L’estatunidenc Frances Tiafoe va apartar el valencià Bernabé Zapata dels quarts de final del torneig de Tòquio, en véncer per 6-1 i 7-6(7) en 1 hora i 34 minuts. En el torneig continua el també valencià Pedro Martínez Portero, que s’enfrontarà al sud-coreà Soonwoo Kwon en quarts.

Verdasco s’acomiada a Villena

La jornada d’ahir de l’Alacant Ferrero Challenger va completar els huitens de final, amb la qual cosa ja estan definits els quarts. La gran sorpresa la va donar l’italià Salvatore Caruso, que va eliminar el primer cap de sèrie, Fernando Verdasco, per 6-4 i 7-6. Caruso s’enfrontarà al serbi Lukas Klein en quarts de final.