La Guàrdia Civil incauta més de 400 quilograms de marihuana en un xalet de Museros

La Guàrdia Civil de València, en el marc de l’operació Maneral, ha detingut tres persones per un delicte contra la salut pública a Museros.

L’operació va començar a finals del mes passat, quan la Guàrdia Civil va tindre coneixement d’una possible plantació de marihuana a la localitat de Museros.

Després de les perquisicions dels agents, es va efectuar un registre en un xalet pertanyent al terme municipal de Museros, on els investigadors van trobar tres plantacions diferents, dues en hivernacles, amb un total de 180 plantes de marihuana de quatre metres d’altura. A més, es van intervindre diversos quilograms de cabdells de marihuana preparats per a la venda, juntament amb una altra estada que s’utilitzava per a secar la substància psicotròpica.

El pes total de la marihuana confiscada va superar els 400 quilograms. Els agents també van intervindre dues armes de foc llargues.

Finalment, la Guàrdia Civil de València va detindre dos homes de 19 i 45 anys de nacionalitat albanesa i una dona de 59 anys de nacionalitat espanyola per un delicte contra la salut pública.

Les diligències s’han lliurat al Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 2 de Massamagrell.