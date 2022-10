Lima es presenta per a ser la candidata de Podem a l’Alcaldia de València

Podem comença a desfullar la margarida de les seues candidatures per a les eleccions autonòmiques i municipals. Si dimecres va ser Héctor Illueca, vicepresident de la Generalitat, qui va anunciar el seu pas per a ser el candidat als comicis autonòmics, aquest divendres ha sigut la síndica de la formació a les Corts, Pilar Lima, qui ha anunciat que es presentarà per a ser el cap de cartell de Podem a l’Ajuntament de València.

En un vídeo que ha penjat en les seues xarxes socials, Lima ha indicat que es presenta a les primàries del partit dels cercles al Cap i Casal, un ajuntament en el qual els morats no tenen representació després que en les eleccions de 2019 no aconseguiren arribar al 5 % dels vots en una aliança amb EU. Lima és la secretària general del partit a la Comunitat Valenciana, a més de la portaveu del grup parlamentari a les Corts, circumstància que la converteix en un dels rostres més coneguts del partit dels cercles a escala autonòmica. Pròxima a Pablo Iglesias des de la constitució de la formació, abans de recalar en el parlament autonòmic va ser senadora territorial, la qual cosa li va permetre ser la primera persona sorda a aconseguir un escó a la cambra alta. Hoy quiero anunciaros algo muy importante y es que después de hablar con muchas compañeras y compañeros: ¡he decidido presentar mi candidatura a las primarias de Podem en mi ciudad, en València!



Escuchad

🟣👇 pic.twitter.com/XHXIMissWs — Pilar Lima 🤟🏽🌈🔻 (@pilar_lima) 7 de octubre de 2022 “La política valenta necessita que les persones normals fem passos valents”, expressa la candidatable de Podem en el vídeo en el qual anuncia la seua campanya. Així, assegura que la seua candidatura és per a “enfrontar les dretes amb l’esperança en els drets i en el futur” i crida a donar “solucions valentes” als reptes pendents de la ciutat. Lima es presenta a les primàries de Podem, per la qual cosa encara no està assegurada la seua presència a la part alta de la papereta local. Primer haurà de ser la militància de la ciutat qui valide el seu pas avant i, després, es configuraran les aliances amb altres formacions d’esquerres. El seu pas avant ha sigut aplaudit per membres del partit com el vicepresident de la Generalitat i conseller d’Habitatge, que opta a representar els morats en les eleccions autonòmiques. “Pilar Lima és una rara avis en política: dona del poble, aliena a les elits, símbol de la lluita per destruir barreres i fer realitat la igualtat. Gràcies, Pilar, per fer un pas al capdavant i comprometre’t amb València. Cor, generositat i treball en equip...”, ha expressat Illueca en el seu compte de Twitter.