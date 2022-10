Radars “pedagògics” en les principals avingudes de Calp

L’Ajuntament de Calp té previst instal·lar tres radars pedagògics en el seu terme municipal amb la finalitat d’informar els conductors de la velocitat a la qual circulen. Aquests dispositius no tenen finalitat sancionadora, sinó únicament informativa, amb l’objectiu de conscienciar els ciutadans sobre els excessos de velocitat.

S’instal·laran en les avingudes Diputació, Exèrcits Espanyols i Joan Carles I, que constitueixen l’artèria principal d’entrada i eixida al municipi. Aniran, a més, acompanyats de senyals indicatius de l’existència d’aquests radars. El primer ja ha començat a funcionar a l’avinguda Joan Carles I.

Aquests radars mesuren la velocitat i la mostren al pas del vehicle. Quan la velocitat és correcta per a la via per la qual se circule, aquesta apareixerà en el radar de color verd, acompanyada d’una cara somrient; mentre que quan s’excedisca el límit permés, apareixerà en color roig al costat d’una cara trista. Tot això, amb la finalitat que els conductors siguen conscients de la velocitat a la qual circulen i la minoren quan l’excedisquen.

A més, aquest sistema permetrà registrar estadístiques del trànsit en la zona com ara velocitats mitjanes, màximes o volum de vehicles, entre altres aspectes, la qual cosa podrà portar, en un futur, a la implementació d’altres mesures.