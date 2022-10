Alemanya estudia destituir el responsable de ciberseguretat pels seus presumptes vincles amb Rússia

El Govern alemany està estudiant destituir el responsable de l'Agència de Seguretat de la Informàtica (BSI) pels seus presumptes vincles amb Rússia, segons van informar aquest dilluns diversos mitjans alemanys.

El president de l'Agència, Arne Schönbohm, manté llaços amb una associació coneguda com a Consell de Ciberseguretat d'Alemanya, que segons diverses investigacions periodístiques està infiltrada pels serveis secrets russos.

Una portaveu del Ministeri de l'Interior va rebutjar aquest dilluns comentar les informacions sobre el suposat relleu de Schönbohm, encara que va assenyalar que es prenen "molt seriosament" les acusacions contra el cap de ciberseguretat.

Una roda de premsa en la qual aquest havia de presentar l'informe anual de l'agència aquest dilluns a Berlín, juntament amb la titular d'Interior, Nancy Faeser, ha sigut cancel·lada en l'últim moment.

L'elecció de Schönbohm com a responsable de la BSI en 2016 pel llavors ministre de l'Interior, el conservador Thomas de Maiziére, ja va ser criticada en aquell moment per la seua suposada falta de preparació i per la seua proximitat amb el sector armamentístic.

Més tard, en 2019, una investigació de la televisió pública va revelar que el Consell de Ciberseguretat d'Alemanya, del qual Schönbohm va ser cofundador en 2012 i que va presidir fins a 2016, mantenia vincles amb els serveis secrets russos.

Encara que després de les informacions aparegudes en els mitjans Schönbohm es va distanciar de l'associació, de la qual són membres importants empreses alemanyes del sector, ha transcendit que va acudir a la celebració de l'aniversari de la fundació el setembre d'enguany.

Malgrat que la seua proximitat amb Moscou ja era de domini públic, el passat 8 d'octubre el còmic Jan Böhmermann va tractar la qüestió en el seu programa de televisió, ZDF Magazin Royale, i va revelar que una de les empreses membre del Consell de Ciberseguretat d'Alemanya, Protelion, és una filial de la russa Infotecs.

Aquesta companyia va ser fundada per un exmembre del servei secret soviètic, el KGB, que va ser condecorat pel seu treball pel president rus, Vladímir Putin.

Segons el tabloide Bild, el Ministeri de l'Interior alemany investiga ara quines empreses utilitzen en l'actualitat el programari de Protelion.