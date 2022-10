L'escriptora valenciana Alice Kellen fa el salt als Estats Units

Els Estats Units se suma a la llista de països on es publica l'obra de l'autora valenciana Alice Kellen, ja que l'editorial nord-americana Sourcebooks ha adquirit els drets en anglés de la seua obra.

D'aquesta manera, s'amplia una llista que ja componen França, Alemanya, Itàlia, Rússia, Portugal, República Txeca, Bulgària, Romania, Polònia, el Brasil, l'Argentina, Xile, Bolívia, Paraguai, l'Uruguai, Colòmbia, Veneçuela, l'Equador, Mèxic, el Perú, Costa Rica, Guatemala, Hondures, Nicaragua, Panamà, República Dominicana i Puerto Rico.

El "fenomen Alice Kellen", que ja supera amb escreix el milió de lectors, va despuntar fa dos anys en la Fira del Llibre de Madrid i es va confirmar en la Fira del Llibre de València i en l'últim Sant Jordi. Amb "files quilomètriques de seguidors de més de set hores d'espera per a aconseguir la seua signatura", ara el fenomen arriba als Estats Units.

La prestigiosa editorial estatunidenca Sourcebooks ha adquirit els drets de quatre novel·les d'Alice Kellen, un fet destacable, ja que l'habitual és adquirir els drets de manera unitària.

Deb Werksman, editora de Sourcebooks, es va enamorar de les històries de Kellen: "De seguida vaig veure l'atractiu que les obres d'Alice Kellen tenen per al lector de hui. Alice escriu històries sensibles i reals, relats emocionalment atractius sobre l'entrada en l'edat adulta que transcorren en el món actual. Els amors, les tristeses, els somnis i les ambicions dels personatges d'Alice són molt creïbles i desperten les ganes de llegir", explica en un comunicat distribuït per Editorial Planeta.

Gira per Llatinoamèrica

A més, Alice Kellen acaba de tornar de la seua primera gira per Llatinoamèrica, on ha visitat Argentina i Xile amb "un èxit irresistible", ha esgotat totes les entrades per a les signatures d'exemplars al cap de pocs minuts de fer-les públiques i ha omplit teatres sencers amb els seus lectors. Al febrer reprendrà la gira per altres països d'Amèrica Llatina.

Cal afegir que diverses novel·les d'Alice Kellen es troben en negociacions amb importants productores per a convertir-les en continguts audiovisuals.

Alice Kellen va nàixer a València en 1989. És una enamorada dels gats, l'art i les visites interminables a llibreries. A més, li encanta viure entre els personatges i les emocions que plasma en el paper.

Les seues novel·les Sigue lloviendo, El día que dejó de nevar en Alaska, El chico que dibujaba constelaciones, 33 razones para volver a verte, 23 otoños antes de ti, 13 locuras que regalarte, Llévame a cualquier lugar, la bilogia Deja que ocurra: Todo lo que nunca fuimos i Todo lo que somos juntos, Nosotros en la luna, Las alas de Sophie, Tú y yo, invencibles y El mapa de los anhelos han fascinat més d'un milió de lectors.