La covid només va provocar el tancament del 3,4 % dels comerços de la C. Valenciana

La pandèmia del coronavirus va ser un cataclisme sense parangó, sobretot en el transcurs dels primers mesos d'expansió de la covid en 2020 per l'estat d'alarma i els confinaments i les restriccions. En els primers temps s'augurava una hecatombe principalment en els sectors que van patir de manera més acusada les restriccions i el tancament temporal de locals. Al final, hi va haver sagnia, clar, però l'estadística oficial posa en relleu que, en conjunt, no va ser una tragèdia irreparable. De fet, en 2020 només va desaparéixer el 3,4 % dels locals comercials valencians que hi havia un any abans. Van quedar-ne, per tant, 98.280.

Ocupats Segons l'Institut Valencià d’Estadística (IVE), el sector del comerç va tancar 2020 amb un total de 371.437 ocupats de mitjana, la qual cosa implica una reducció interanual del 3 %. D'acord amb aquesta caiguda i gràcies als expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) que va establir el Govern per a esmorteir els efectes de la pandèmia sobre les empreses, les signatures del sector van reduir en un 4,5 % les seues despeses de personal, fins a 7.893 milions, mentre que els salaris es van situar en un total de 6.129 milions, amb un descens del 6,6 % respecte de la xifra de 2019. Per contra, la inversió en actius materials es va contraure un 12,2 % i es va quedar en 1.267 milions. La conseqüència global d'aquesta radiografia és que el comerç de la Comunitat Valenciana va generar en 2020 una xifra de negocis de 73.906 milions, amb una caiguda del 6,5 %. El desagregat per grups d'activitat revela grans diferències entre els sectors que componen el comerç. Per exemple, el comerç al detall en establiments especialitzats, que concentra el major nombre de locals, amb 18.222, va patir una baixada del 3,2 % en nombre, del 12,8 % en empleats (que arriben a 49.230) i del 15,6 % en la facturació (4.945 milions). Per contra, el comerç a l'engròs no especialitzat va créixer en les tres magnituds: un 12,5 %, un 69,9 % i un 20,7 %, respectivament. Per la seua banda, el comerç al detall de productes alimentaris va registrar un descens del 2,6 % en nombre de locals (10.647), del 7 % en vendes (2.083 milions) i del 2,5 % en ocupació (22.496). La venda de vehicles de motor va veure com augmentaven els locals un 16,6 % (2.208), però les seues vendes queien un 20,1 %, fins a 4.188 milions, i un 19,1 % els seus empleats (10.325). En el comerç al detall en establiments no especialitzats, els locals es van reduir en un 5,8 %, fins a 5.312, i la plantilla, només un 2,1 % (fins a 65.618), mentre que la xifra de negoci ho va fer en un 0,3 % (16.634 milions). Productivitat L'informe de la Generalitat es deté també a analitzar la productivitat (quocient entre el valor afegit a cost dels factors i el personal ocupat mitjà) de les diferents activitats del comerç. La que es troba en primera posició, amb 56.433 euros, és el comerç a l'engròs d'una altra maquinària, equips i subministraments. La segona plaça correspon, amb 50.021 euros, a un altre comerç a l'engròs especialitzat, mentre que la tercera és per al comerç a l'engròs d'equips per a les tecnologies de la informació i les comunicacions (48.588). Les tres últimes posicions corresponen als següents subsectors: comerç al detall en llocs de venda i en mercats ambulants (7.228), comerç al detall de productes alimentaris, begudes i tabac en establiments especialitzats (16.122) i comerç al detall d'articles culturals i recreatius en establiments especialitzats (18.300). D'altra banda, el 86,7 % de les empreses del comerç de la Comunitat Valenciana tenia al tancament de 2020 menys de nou treballadors i el 47,8 % ocupava una o cap persona. Per contra, per damunt dels 50 empleats només hi havia el 6,5 % de les mercantils. El 4,1 % estava entre 10 i 19 i el 2,7 %, entre 20 i 49. El 17,4 % de les vendes del sector va a l'exterior El 17,4 % de les vendes del sector comerç a la Comunitat Valenciana durant 2020 es van fer fora d'Espanya. En concret, 11,9 punts van ser a la resta de països de la Unió Europea i el 5,5 %, fora d'aquesta. El comerç a l'engròs i intermediaris del comerç, excepte vehicles de motor i motocicletes, va ser la divisió amb major percentatge de vendes en l'exterior, amb un 27,7 % del total, segons l'Institut Valencià d’Estadística (IVE).