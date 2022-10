Compromís per Torrent diu que la defensa dels símbols "va més enllà de la bandera"

La coalició Compromís per Torrent ha recordat al govern local del PSPV i Ciutadans que el consistori té "assignatures pendents" en matèria de defensa de símbols, que "van més enllà de cosir una senyera i passejar-la pels centres escolars". Així s'ha pronunciat el portaveu, Pau Alabajos, després de les celebracions entorn de la nova senyera que ha creat el consistori, i l'anunci de l'alcalde, Jesús Ros, de portar-la als col·legis.

"El PSOE-Cs té assignatures pendents en matèria identitària que es podrien solucionar amb una mica més de voluntat política, però aquests temes no els interessa abordar-los", indica el regidor, i posa com a exemple la protecció del valencià, "un dels trets d'identitat per excel·lència", ja que "hi ha en vigor, des de fa dècades, un reglament de normalització lingüística, aprovat pel PSOE quan tenia majoria absoluta, que s'incompleix sistemàticament".

Així, Alabajos concreta que, simplement amb entrar en la pàgina web i tractar de buscar, per exemple, el Reglament del Ple de la Corporació, un dels documents clau en el funcionament municipal, "es comprova que només està en castellà, així com la documentació del Tribunal Econòmic Administratiu", un òrgan que la coalició ha estat reclamant des de fa anys, derivat del rang de gran ciutat, que té Torrent. "Se'ns demana que fem esmenes al document, però se'ns reenvia tota la paperassa íntegrament en castellà", indica.

"Permanentment se'ns conculquen els nostres drets lingüístics, de manera quotidiana, malgrat les nostres denúncies, i no es fa res sobre aquest tema. Em sembla d'una doble moral absoluta embolicar-se amb la bandera mentre es gira l'esquena a la nostra llengua", conclou Pau Alabajos.