Gandia ajorna la 'cremà' de la seua falla Borgiana per les pluges

El Departament de Turisme de l'Ajuntament de Gandia ha ajornat la cremà de la falla Borgiana que estava prevista per a demà dimecres amb motiu de la festivitat del 12 d'Octubre per les inclemències meteorològiques. A través de les seues xarxes socials, la Federació de Falles de Gandia ha anunciat la nova data de celebració de l'acte en el qual les flames devoraran els ninots situats a la Colònia Ducal.

Serà el pròxim 15 d'octubre, és a dir, dissabte, una jornada per a la qual les previsions meteorològiques ofereixen sol i bona temperatura.

Com ja s'ha estat publicant en els últims dies, aquesta iniciativa fallera dels departaments de Turisme i de Falles de l'Ajuntament de Gandia busca atraure turistes, donar a conéixer la festa entre aquelles persones que visiten la ciutat durant el pont i allargar la temporada al màxim possible, encara que enguany l'oratge no estiga respectant el desig de l'Administració local.