Giner denuncia el perill de les pluges per a la muralla islàmica

El portaveu de Ciutadans a l'Ajuntament de València, Fernando Giner, ha lamentat que la muralla islàmica no compte encara amb totes les mesures de prevenció que es van recomanar per a l'època de pluges. Una situació que, tal com van alertar en el seu moment els tècnics, podria tindre “conseqüències molt negatives o fins i tot provocar el risc d'esfondrament”. Així, el portaveu de la formació liberal ha exigit al govern de Ribó que garantisca que s'estan prenent tots els treballs de protecció sobre un bé cultural “que és patrimoni de tots els valencians”.

Així, ha lamentat novament la falta de gestió i d'eficàcia en unes obres que, de totes maneres, haurien d'estar ja acabades. “Aquest govern és incapaç de permetre que les obres s'acaben a temps i, a més, també permet que la muralla i tots els seus béns patrimonials queden exposats a perills innecessaris en l'època de pluges”, ha criticat. “Em sembla el súmmum de la deixadesa d'aquest govern”, ha asseverat, alhora que ha recordat que els informes tècnics són clars sobre aquest tema: les aigües poden danyar tant les troballes en l'entorn com la mateixa fonamentació.

“La delegació de Patrimoni Històric ja va dir el mes de juliol que no aplicar les mesures preventives podria tindre conseqüències molt serioses sobre la muralla islàmica. No obstant això, estem a l'octubre i, tal com hem pogut veure en la documentació, no s'hi han aplicat totes”, ha censurat. Així, ha indicat que la responsabilitat directa sobre qualsevol mal que poguera patir l'obra “recauria sobre la institució que té l'obligació de vetlar pel compliment dels terminis i la protecció del patrimoni de la ciutat. És a dir, el mateix Ajuntament”, ha asseverat el portaveu de la formació liberal.

“Després de les pluges de maig ja haurien d'haver apuntalat el mur est del tancament del cementeri i el mur de la barbacana per a evitar-ne la caiguda"

“No podem mirar cap a un altre costat”, ha continuat sobre aquest tema. Així, Giner li ha recordat a Ribó que la protecció del patrimoni és una responsabilitat bàsica de qualsevol equip de govern. “Després de les pluges de maig ja haurien d'haver apuntalat el mur est del tancament del cementeri i el mur de la barbacana per a evitar-ne la caiguda, perquè s'havien desplaçat a causa de les fortes pluges. Arribem una altra vegada al període de precipitacions i hem de veure com no s'ha fet res més sobre aquest tema”, ha censurat.

Per tot això, ha anunciat que la formació liberal preguntarà a l'equip de govern si es compliran les mesures de prevenció i si s'ha pagat a l'empresa per les obres fetes amb anterioritat. A més, Giner ha recordat que la gestió general de l'equip de govern per a protegir el patrimoni és poc eficaç. “Estem a mitjan octubre i continuen sense adjudicar-se els treballs de millora de la il·luminació i per a evitar filtracions al Centre Arqueològic de l’Almoina, per exemple”, ha finalitzat.