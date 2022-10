L'aeroport de València registra el millor setembre de la seua història en superar els 811.000 viatgers

L'aeroport de València continua encadenant xifres històriques. Després d'un mes d'agost en el qual es van superar per primera vegada els 900.000 viatgers (en concret 903.183 persones), aquest mes de setembre s'ha erigit -segons les dades oferides per Aena- com el millor de la sèrie històrica de la base aèria valenciana en registrar-se 811.140 passatgers, un 42,9 % més que l'any passat (567.488 viatgers) i un 2,5 % més que els 791.361 del mateix mes de 2019.

No és, no obstant això, l'única bona notícia d'aquest setembre. Perquè malgrat que el mercat internacional encara no s'ha recuperat per complet quant al nombre de viatgers que tenia abans de la covid-19, ja que es van registrar un 93,6 % dels passatgers de 2019 -fins a quedar-se en els 551.861, amb Itàlia (106.971 viatgers), el Regne Unit (74.013) i Alemanya (69.065) com a principals països-, el mercat nacional creix disparat -un 30,7 % més que en aquest mes de fa tres anys- fins a quasi representar un de cada tres viatgers (258.035 del total). Amb aquestes xifres, l'aeroport valencià ha comptabilitzat ja des que començara aquest any 6,1 milions de passatgers en les seues instal·lacions, el 93,4 % del trànsit de l'exercici prepandèmia durant el mateix període. Malgrat això, en aquestes dades hi ha un 13 % més de passatgers nacionals que en 2019, ascendint a quasi 2 milions (1.918.798 viatgers). Molt diferent continua sent la realitat a l'aeroport d'Alacant-Elx Miguel Hernández. Allí, el mes de setembre es va tancar amb 1.356.590 passatgers, un 12,6 % menys que en 2019, quan se'n van sumar 1.552.541, recuperant-se això sí un 49 % respecte al mateix mes de l'any passat, quan no es va arribar al milió de viatgers (909.985). Quasi els mateixos vols que en 2019 El que també continua millorant és el nombre de vols que han tingut com a origen o destinació l'aeroport de València. En concret, la base va gestionar un total de 6.916 operacions al setembre, quasi les mateixes que en 2019 (6.999). Amb aquestes xifres, enguany s'han anotat ja 55.739 vols a l'aeroport, un 94 % dels registrats en 2019, quan a hores d'ara de l'any es xifraven en 59.265 moviments, però un augment considerable respecte a l'acumulat de 2021 (33.807 vols). D'altra banda, a la base aèria d'Alacant-Elx aquestes operacions al setembre es van quedar en 8.679, un 13,5 % menys que el que es va anotar en el mateix mes prepandèmia (10.037).