Les pluges deixen fins a 53 litres a Gata de Gorgos

Les pluges registrades durant la nit i aquest matí a la Marina Alta han deixat nivells de fins a 53 litres per metre quadrat a Gata de Gorgos, i registres en la costa de Dénia o Xàbia d'entre 20 a 30 litres, segons les estacions de la xarxa Avaemet que hi ha situades a la comarca.

Al costat de Gata de Gorgos, l'estació del Montgó de Toni Bolufer registra en aquests moments uns 50 litres per metre quadrat. Xifres similars registra la que es troba a la fàbrica d'Asevi Pons en la carretera de Gata, amb 44 litres per metre quadrat, mentre que l'estació oficial de l'Agència Estatal de Meteorologia a Xàbia, situada al Freginal, ha recollit uns 16 litres.

A Dénia, l'estació situada al Montgó ha recollit uns 30 litres, i a l'interior de la comarca la xifra més destacada s'ha recollit a la Vall d'Ebo amb 20 litres per metre quadrat acumulats en les últimes 24 hores.

La força de la pluja ha provocat talls momentanis en algunes zones de Dénia, per exemple la Marineta Cassiana, que a primera hora del matí ha hagut de ser tancada per l'acumulació d'aigua. No obstant això, hores després ha sigut reoberta. També a aquesta hora han sigut tancats els carrers habituals que s'inunden quan plou a Dénia: camí de la Bota, del Llavador, camí Fons i Alberca.

Malgrat aquests registres, l'Agència Estatal de Meteorologia manté fins a 17.00 hores de dimecres activat l'avís especial per fortes pluges a la Marina Alta.