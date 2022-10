El nou llit tornarà a ser un riu

La recuperació del nou llit com a riu avança. El regidor d'Ecologia Urbana i vicealcalde, Sergi Campillo, i els representants dels ajuntaments de Mislata, Quart de Poblet i Xirivella que donen suport a la recuperació de la infraestructura per a ús ciutadà s'han reunit aquest matí amb els responsables de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) en la que ha sigut la primera reunió de la comissió interadministrativa impulsora del Pla de renaturalització del nou llit del Túria, un dels projectes estrela de l'alcalde de la capital, Joan Ribó. L'organisme de conca ha anunciat que encarregarà un projecte per a la creació d'un llit interior que tindrà aigua de manera continuada dins de la infraestructura construïda fa ja mig segle per a desviar el Túria i evitar així les temudes riuades.

El riu de formigó camina així cap a una regeneració ambiental. Els plans per a fer accessible com un nou parc inundable la infraestructura no entren de moment en els plans de la CHX.

En aquesta primera reunió s'ha informat els ajuntaments, segons ha explicat Campillo, que la CHX durà a terme una intervenció de neteja en el llit que s'aprofitarà per a construir un llit interior amb un cabal ecològic constant. Una actuació que la CHX impulsarà i que requereix, ha explicat Campillo, "un projecte d'obra, que permeta el pas d'un llit ecològic constant, amb un traçat sinuós com si fora un riu natural, i un pla associat de renaturalització amb planta autòctona, no amb arbres, que no impedisca el pas de l'aigua en cas d'avingudes". Així ho ha explicat Campillo al final de la reunió amb la CHX. El regidor ha insistit que la recuperació ambiental del riu "és compatible amb la seua funció de desguàs".

El regidor ha recordat que la CHX en el seu esborrany del Pla hidrològic del xúquer 2022-2027 ja ha establit un cabal ecològic de 0,4 metres cúbics per segon per al nou llit del Túria que abastiria d'aigua depurada de qualitat. Després de l'aprovació del cabal ecològic mínim, els ajuntaments han insistit a avançar en el projecte de recuperació del llit, el cost del qual no s'ha concretat, sense entrar de moment en la qüestió més complexa, l'accés dels ciutadans a aquest espai, envoltat d'autovies per al trànsit. Campillo ha insistit que en aquesta primera fase no es parlarà dels accessos, només de la recuperació ambiental del riu, perquè no siga només un desguàs. "És una primera fase en la qual no es parla de com s'accedirà al nou espai verd, sinó de renaturalitzar-lo i recuperar el pas de l'aigua".

Així ho ha aclarit el vicealcalde després de la presentació d'un pla de reciclatge d'alumini al qual també ha assistit la consellera d'Agricultura i Ecologia Urbana, Mireia Mollà, que ha donat suport al projecte i ha anunciat suport econòmic de la Conselleria i de la Fundació Biodiversitat.

"Per primera vegada es podria reconnectar el Túria amb la mar", ha destacat Campillo, que ha recordat que aquesta és la gran reivindicació de l'associació de municipis del Túria. "València ha de recuperar la categoria de capital del Túria amb un riu amb eixida a la mar", ha apuntat. La naturalesa tornarà al nou llit, ha manifestat el regidor. "En comptes de veure una gran canonada a l'aire lliure, veurem un riu amb ocells, peixos i flora associats". "Un pas de gegant", ha afirmat Campillo en la renaturalització del llit.

El regidor ha recordat que el servei de la Devesa Albufera va encarregar fa un any un estudi de possibilitats d'ús fet per biòlegs, enginyers i arquitectes per a veure què es pot fer amb la infraestructura de formigó del nou llit mig segle després de la seua construcció. "No pot tindre el mateix ús que se li va donar durant el franquisme", ha apuntat. Un estudi que ha servit de base a la proposta que hui s'ha plantejat a la CHX.

Campillo ha valorat el gir en la política de la CHX cap a un nou model encaminat a fomentar la biodiversitat i la sostenibilitat.

"Açò és un pas de gegant per a València per a avançar en la renaturalització del llit"