Rússia inclou Facebook, Instagram i WhatsApp en la seua llista d'organitzacions terroristes i extremistes.

Rússia va incloure aquest dimarts el gegant tecnològic Meta, matriu de Facebook, Instagram i WhatsApp, en la llista d'organitzacions terroristes i extremistes. Meta va entrar en la llista elaborada pel supervisor financer rus, Rosfinmonitoring, per la qual cosa aquesta multinacional no podrà disposar de diners per a finançar les seues activitats en aquest país.

La justícia russa va prohibir les activitats del gegant tecnològic el març passat, després de la qual cosa es van bloquejar les activitats de Facebook i Instagram, mesura que no va afectar WhatsApp. La Fiscalia General va demandar vetar les activitats de Meta després que aquesta alçara temporalment la prohibició als residents de diversos països de publicar informació amb crides a la violència contra els ciutadans russos arran de la invasió d'Ucraïna. Amenaces "creïbles" En un comunicat, el portaveu de la companyia Andy Stone va explicar que les excepcions es van permetre amb caràcter temporal per la invasió russa d'Ucraïna si no inclouen amenaces de mort "creïbles" contra civils russos. No obstant això, Meta va permetre crides a l'assassinat del president rus, Vladímir Putin, i del seu homòleg bielorús, Alexander Lukashenko, emeses des d'Ucraïna, Polònia i la mateixa Rússia.