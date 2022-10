La directora de l’Institut de la Joventut escortarà Illueca en la candidatura de Podem

Del Govern d’Espanya a les Corts. És el pas que podria fer la directora de l’Institut de la Joventut d’Espanya, María Teresa Pérez, que ha anunciat aquest dimecres que es presentarà a les primàries de Podem per a encapçalar la llista per Alacant per a les Corts.

El seu pas avant suposaria escortar el vicepresident segon de la Generalitat i conseller d’Habitatge, Héctor Illueca. Illueca opta a dirigir la candidatura autonòmica de Podem, encara que, en el seu cas, ho farà per València, amb la qual cosa no competeixen entre si, ja que tots dos podrien encapçalar la papereta dels morats, un per València i l’altra per Alacant.

“Em presente a les primàries de Podem per a formar part de l’equip del meu vicepresident Héctor Illueca i impulsar, amb més força, transformacions valentes des d’Alacant”, ha expressat Pérez en el seu compte de Twitter, on ha fet l’anunci. “Espentem per a revalidar el Govern del Botànic i, així, cuidar i protegir el poble valencià”, ha afegit.

Me presento a las primarias de @Podem_ para formar parte del equipo de mi Vicepresidente @Hector_Illueca_ e impulsar con más fuerza transformaciones valientes desde Alicante.



Empujamos para revalidar el gobierno del Botànic y así cuidar y proteger al pueblo valenciano 💜 pic.twitter.com/gDbCwpjTWS — María Teresa Pérez (@m_tere_perez) 12 de octubre de 2022

El seu pas avant es produeix unes hores després que aquest periòdic informara que la síndica d’Unides Podem a les Corts entre 2019 i 2020, Naiara Davó, renuncia a presentar-se a una nova legislatura per la marca morada. L’eixida de Davó i, prèviament, la de Rubén Martínez Dalmau, que va ser vicepresident de la Generalitat i candidat al Govern autonòmic des d’Alacant, obrien un buit en aquesta província que espera liderar Pérez.

Pérez és directora de l’Institut de la Joventut d’Espanya des de 2019, quan Unides Podem va pactar el govern de coalició amb el PSOE. Prèviament havia sigut elegida diputada al Congrés per Alacant, escó al qual va haver de renunciar per a ser alt càrrec en l’executiu.