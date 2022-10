La FEMP concedeix 1.866 euros a Xàbia pel seu projecte Dona i Esport

El projecte Dona i Esport de la Regidoria d’Esports de Xàbia ha sigut un dels triats per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies per a beneficiar-se d’una de les subvencions per a promocionar programes esportius que ajuden a la reducció de la desigualtat.

L’ajuda, de 1.866,69 euros, ha sigut aprovada dins d’aquesta línia lligada a l’Agenda 2030 i que té com a eix prioritari el foment de l’activitat física i esportiva, i centrant-se principalment en col·lectius com dones i xiquetes, persones amb discapacitat, col·lectius vulnerables o en risc d’exclusió o qualsevol altre col·lectiu en situació de desigualtat econòmica i/o social. Dona i Esport és una iniciativa que va posar en marxa el regidor Alberto Tur en 2021 per a donar visibilitat a les dones esportistes de Xàbia en disciplines generalment protagonitzades per homes. A més d’omplir els opis publicitaris del municipi amb els rostres de les esportistes locals, es va organitzar un cicle de conferències, seminaris i activitats esportives.