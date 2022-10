“Ja de molt menut volia ser capellà”

Enrique Benavent Vidal (Quatretonda, 1959) va tindre clar des de ben menut que volia ser sacerdot. La seua va ser una infantesa de jugar moltes hores en carrers sense cotxes. Ja llavors reclamava per a sí el paper de religiós. “De menut sempre volia fer de retor i pujava un altaret”, rememora dècades després Bienvenida Alberola. I, en bussejar en la memòria col·lectiva, rescata la imatge d’una botigueta que en l’interior tenia la xicoteta imatge d’un sant. “Tots els dies, de molt menut, demanava permís per a entrar i resar”, conta a les portes de la casa municipal.

Tan ferma era la seua voluntat d’ordenar-se que la família va decidir enviar els bessons Rafael i Enrique al seminari. “La vocació només la tenia un, el meu oncle, que de molt menut ja volia ser capellà, però els meus avis no volien fer distincions”, explica la neboda i, ara, alcaldessa, Aina Benavent, amb la veu entretallada pels records. No lluny del consistori, al carrer de les Eres, va nàixer i va créixer qui hui és notícia per succeir el cardenal Cañizares al capdavant de la diòcesi de València. “Estem molt contents, fins i tot els que no són assidus a l’església”, confessa Federico Alberola.

En cada racó hi ha un comerç o algú que es cognomena com l’arquebisbe. És el cas de la perruqueria de Javi Benavent. El seu pare ja era barber i d’ell va heretar l’ofici. Des de fa trenta anys regenta el seu propi negoci, situat a escassa distància de l’ajuntament. En realitat, en aquesta xicoteta localitat de la Vall d’Albaida, tot queda relativament a prop. Allí acudeix religiosament a tallar-se els cabells des de sempre Enrique Benavent. Costum que ha mantingut en els seus deu anys com a bisbe de Tortosa. “Fins i tot em va casar ell”, diu Javi.

Secret ben guardat

Dijous passat, quan s’obstinava a negar els insistents rumors que el situaven ja a la Seu, no va faltar a la cita que havia concertat prèviament. “Quan ha de vindre al poble telefona i demana torn com qualsevol veí”, remarca el perruquer. Aquell dia no va dir ni una paraula sobre el seu futur, fa broma Gloria Esquer.

“És un home d’arrels, apegat a la terra, de costums senzills i humil”, coincideixen tant l’alcaldessa com el rector del poble, Vicent Espasa. Aquesta proximitat que el caracteritza li permetrà, auguren, guanyar-se fins i tot “la gent que és menys d’anar a missa”. Espasa, natural de Gata de Gorgos però amb una dècada ja a Quatretonda, mantenia, un dia després, el mateix somriure de satisfacció. “És un honor molt gran, perquè quan torna ací, m’ajuda i, fins i tot, em substitueix quan jo no puc oficiar”, recalca mentre mostra la restauració de les pintures de Miquel Vaquer que s’ha dut a terme als Sants Joans.

“Si vols arribar a la teua gent, has de parlar en valencià”, assenyala l’alcaldessa i neboda de l’arquebisbe

Com molts altres religiosos, espera d’aquesta nova etapa més facilitats per a poder impartir la paraula de Déu en la llengua autòctona. En definitiva, que llibres litúrgics com el Missal, el Breviari o el Leccionari estiguen disponibles en valencià. “L’ús del valencià és ara molt precari, esperem que a poc a poc puga anar canviant aquesta situació”, comenta. Està convençut del bon fer del successor de Cañizares “pel seu coneixement profund i real del clergat”. D’ell subratlla també el seu estil pròxim, en la línia del papa Francesc.

Intel·lectual, gran lector i assidu de la bicicleta

Hi ha també coincidència a destacar el vessant profundament intel·lectual de Benavent. “És un gran lector i quan ve de vacances es passa el dia estudiant”, comenta al despatx d’alcaldia Aina Benavent (Compromís). A més de confessar la seua profunda admiració pel germà del seu pare, no té dubtes que suposarà un important revulsiu en el tema lingüístic. “Si vols arribar a la teua gent, has de parlar en valencià”, assenyala.

La seua valenciania i la seua passió per la bicicleta ixen sempre a col·lació quan es requereix l’opinió dels veïns. De fet, quan es pren uns dies de descans i torna a casa, és habitual veure’l pedalant o fent llargues caminades. “Li agrada molt pujar a la serra”, assenyala Federico Alberola, a la qual cosa assenteix Carmen Plà, que va compartir carrer amb el prelat. Malgrat la fina pluja que comença a agafar força, tothom té temps per a un elogi. “És de categoria”, resumeixen Federico i Josefa García.