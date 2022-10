La piscina de Puçol, renovada per a la temporada d’hivern

Més de 600 alumnes s’han matriculat enguany en els cursos i les escoles esportives vinculades a la piscina municipal, que, durant el període de transició entre piscina d’estiu i piscina coberta, al setembre, ha utilitzat part de la subvenció de la Diputació de València per a escometre una àmplia sèrie de tasques de millora en les instal·lacions.

D’una banda, s’ha realitzat la reforma de la platja perimetral de la piscina, una zona d’obra al costat de l’aigua que, a partir d’ara, és de paviment sintètic que imita el parquet: més segur per a evitar relliscades. També s’han sanejat els raïls pels quals es desplaça l’estructura de la cúpula que la converteix en piscina d’hivern: l’element clau per a tindre dues piscines en una.

Finalment, s’han dut a terme millores en els quatre vestuaris: en els dos antics, el paviment del terra i les portes són nous; i en tots hi ha una nova maquinària d’extracció i regeneració de l’aire per a accelerar la climatització quan s’acumula el vapor d’aigua amb les dutxes.

Substituir clos, canviar moquetes i repintar les pistes

Però no són les úniques inversions previstes per als pròxims mesos en l’apartat esportiu, perquè l’Ajuntament també té previst “substituir el clos de les pistes de frontó, canviar la moqueta de les pistes de pàdel, repintar una de les pistes de tenis i començar les obres d’una pista poliesportiva a la platja”, explica Ángela Santamaría, regidora d’Esports.

De moment, tant per als cursos com per al bany lliure, els veïns disposen d’un ampli horari per a utilitzar la piscina municipal: de dilluns a divendres, de 8.00 a 22.30 hores; dissabtes, de 9.00 a 21.00 hores; i diumenges, de 9.00 a 14.00 hores.