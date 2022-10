Puig secunda el pla d’estalvi energètic del Govern: “Toca un esforç col·lectiu”

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha defensat aquest dimecres des de Madrid el pla de xoc energètic presentat ahir pel Govern, ja que considera “evident” la necessitat de fer un “esforç col·lectiu” per a minorar el consum de gas a Europa.

El cap del Consell ha advocat per dues vies per a escometre aquest ajust, en el qual també han de participar les comunitats autònomes. Segons ha desgranat, l’aposta valenciana va en la línia de “generar més energia verda” de manera “estructural” i per adoptar “mesures immediates d’eficàcia i estalvi”.

Segons el socialista, és “evident” que “toca un esforç a tot Europa per a limitar el consum i fer-lo més eficient” i ha considerat que l’estratègia de l’executiu va en aquest camí.

Per això, ha destacat que és hora de “pensar en les famílies” i en els efectes que té sobre les seues vides la inflació provocada per la guerra a Ucraïna, i ha demanat a les institucions “no confrontar”, sinó treballar per a mitigar aquesta situació.

El socialista ha fet aquestes declaracions a Madrid, on ha assistit als actes organitzats amb motiu de la celebració del 12 d’Octubre.