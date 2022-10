La UE i l’OMS demanen la vacunació conjunta de grip i coronavirus aquest hivern

La Unió Europea i l’Organització Mundial de la Salut (OMS) han recomanat, aquest dimecres, combinar, en la campanya d’aquest hivern, l’administració de les vacunes contra el coronavirus i la grip estacional, especialment en la població més vulnerable, per a anticipar-se a una possible nova onada de contagis.

“Encara que no estem on estàvem fa un any, és clar que la pandèmia de covid-19 encara no ha acabat. Desafortunadament, estem veient que els indicadors augmenten novament a Europa, la qual cosa suggereix que ha començat una altra onada d’infeccions, i, amb l’arribada de la tardor i l’hivern, cal esperar un repunt de la grip”, assenyalen en una declaració conjunta la comissària de Salut, Stella Kyriakides; el director general de l’OMS, Hans Henri P. Kluge, i el director del Centre Europeu de Control i Prevenció de Malalties (ECDC), Andrea Ammon.

“La vacunació salva vides. Redueix les possibilitats de contagi i el risc de conseqüències greus de la covid-19 i de la grip”, afig la declaració, en la qual les autoritats europees i mundials adverteixen que “no hi ha temps a perdre” i criden totes les persones “elegibles”, especialment les més vulnerables, a vacunar-se com més prompte millor amb tots dos sèrums.

També tenen paraules per als governs europeus, als quals demanen redoblar esforços per a “arribar als no vacunats” i que acudisquen a vacunar-se com a grup prioritari, atés que encara hi ha “milions” de persones a les quals no se’ls ha administrat cap dosi.

Els experts adverteixen que la possible “cocirculació” dels dos virus situa les poblacions més vulnerables “davant d’un risc més alt de malaltia greu i mort”, a més de la possibilitat d’una “major pressió tant als hospitals com en els treballadors sanitaris, que ja estan exhaustos després de quasi tres anys en la primera línia de la pandèmia”.

“Juntament amb les mesures de salut pública, la vacunació continua sent una de les eines més eficaces contra tots dos virus. Instem els països de la regió europea a prioritzar la protecció dels grups més vulnerables mitjançant l’administració conjunta de vacunes contra la influença i la covid-19 sempre que siga possible”, diu el comunicat.