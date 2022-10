L’avís per pluges dona pas a una pujada generalitzada de les temperatures a València

En menys de 24 hores, l’oratge a la Comunitat Valenciana ha passat d’un extrem a l’altre. Del risc per tempestes localment fortes en alguns punts i alerta groga en pràcticament tot el territori a una millora generalitzada. Encara que, a primera hora del dia, els cels han començat el dia coberts per boires, a mesura que ha avançat el dia, les condicions meteorològiques han fet un gir de 180 graus amb cels clars i temperatures en ascens.

Amb el pas de les hores, els intervals nuvolosos amb alguna precipitació, especialment en la meitat sud de la Comunitat Valenciana, han anat remetent. El mateix ha passat a la província de València i Castelló, amb un predomini del cel poc nuvolós a la vesprada.

Aquest canvi ve acompanyat d’una pujada generalitzada de les temperatures. Encara que les mínimes romandran sense grans canvis, la previsió per als pròxims dies apunta cap a una pujada gradual de les temperatures amb màximes per a demà de 24 i 25 graus en les tres capitals de província. Divendres continuarà l’estabilitat atmosfèrica i amb cels totalment clars i més calor. Les temperatures per a divendres s’espera que arriben quasi als 30 graus, amb màximes de 29 graus previstes per a Xàtiva i entre 27 i 28 a València, Castelló de la Plana i Alacant.

Balanç de les últimes pluges

Mentrestant, les pluges caigudes entre dilluns i dimarts han sigut molt beneficioses per al camp valencià, segons les dues organitzacions agràries de la Comunitat Valenciana. Encara que, en algunes zones, les precipitacions acumulades han sigut molt copioses, com els més de 120 litres d’Oliva durant els dos dies, ho han fet amb marge de temps, de manera que no han produït danys en el camp. Més aïna, tot el contrari.

“En general, les pluges han sigut positives per a l’agricultura valenciana, sobretot en taronges, mandarines i hortalisses, perquè milloren el calibre i permeten estalviar en reg, amb els costos de l’energia elèctrica disparats i agreujats pel sostre del gas”, asseguren des de l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-Asaja). Malgrat que en algunes zones s’han produït alguns arrossegaments de terra i trencament de séquies i murs, “les precipitacions han sigut molt positives per a l’agricultura, perquè suposen un reg addicional i netegen els arbres”, afigen des de la mateixa associació.

Sobre els danys, AVA assegura que han sigut en infraestructures agrícoles, séquies i braçals en camps de cultiu de la zona de la Ribera, especialment a Alberic, Alzira, Carcaixent i Algemesí. L’associació reclama a l’Administració que prenga mesures urgents per a reparar els desperfectes, així com la implementació de mesures de prevenció davant dels futurs episodis de pluges previstos per als pròxims dies.

Des de la Unió de Llauradors, les conclusions generals són també positives. “Excepte algun lleuger retard en la sega de l’arròs o en la recol·lecció de cítrics, són molt beneficioses. Engreixen el calibre dels cítrics, netegen els arbres de possibles plagues, recarreguen els aqüífers i regeneren les pastures per a l’alimentació animal”, asseguren.