Josep María Miró, guardonat amb el Premi Nacional de Literatura Dramàtica

Josep Maria Miró Coromina ha sigut guardonat amb el Premi Nacional de Literatura Dramàtica, corresponent a l'any 2022, per la seua obra El cos més bonic que s'haurà trobat mai en aquest lloc (Arola), edició en català / El cuerpo más bonito que se habrá encontrado nunca en este lugar (Artezblai), traducció al castellà d'Eva Vallines.

El premi, concedit pel Ministeri de Cultura i Esport, està dotat amb 20.000 euros. El jurat ha destacat la seua obra El cos més bonic que s'haurà trobat mai en aquest lloc "pel seu alé poètic i pel domini de les veus teatrals".

Josep Maria Miró i Coromina ha construït una obra coral per a un sol intèrpret que es nodreix de diferents perspectives que interpel·len i emocionen el lector. Una obra que, a més de tractar una temàtica d'actualitat, se sustenta en una estructura prismàtica original i en un enorme risc estètic", han assenyalat.

Josep Maria Miró, nascut a Prats de Lluçanes (Barcelona) en 1977, és llicenciat en Direcció i Dramatúrgia a l'Institut del Teatre de Barcelona i en Periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Des de 2013 és membre del Comité de Lectura del Teatre Nacional de Catalunya (TNC).

🗞️ Josep Maria Miró Coromina, #PremioNacionaldeLiteraturaDramática2022



📖 El jurado ha destacado su obra ‘El cos més bonic que s'haurà trobat mai en aquest lloc’ “por su aliento poético y por el dominio de las voces teatrales”https://t.co/3T5HCbYZyl pic.twitter.com/H1LnfzjR1P — Ministerio de Cultura y Deporte (@culturagob) 14 de octubre de 2022

Dramaturg i director, és autor de Cúbit, La travessia, Obac, Estripar la terra, Fum, Nerium Park, El principi d'Arquimedes o Gang Bang (Obert fins a l'hora de l'Àngelus), entre altres.

Ha guanyat nombrosos premis de teatre com el Premi Quim Masó a projectes de producció teatral, amb Nerium Park en 2013; el Premi Frederic Roda per La travessia en 2015, o el premi Born de Teatre en tres ocasions: en 2009 per La dona que perdia tots els avions; en 2011 per El principi d'Arquimedes, i en 2021 per El cos més bonic que s'haurà trobat mai en aquest lloc.

En l'àmbit periodístic ha col·laborat en Els matins de Catalunya Ràdio i ha treballat de periodista en Radio Nacional de España, COM Ràdio i El 9 Nou, entre altres.

Com a docent és coordinador de l'àmbit de dramatúrgia del grau d'Arts Escèniques de la Universitat de Girona a partir del curs 2015-16, i ha impartit classes a l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC), en el programa de teatre per a adolescents Projecte Escola i per a l'agència de comunicació Kvlar Fotoperiodistes a la UAB.

També és autor de diverses dramatúrgies, entre les quals destaquen Neus Català, un cel de plom, Esperança Dinamita, Les lliures captivitats de Ricardo i Leonisa o Com si entrés en una pàtria. Els seus textos s'han traduït a una vintena de llengües i se n'han fet produccions i lectures en una trentena de països.

També ha dirigit els seus propis textos i obres com El carrer Franklin (Lluïsa Cunillé) o La voix humaine (Jean Cocteau i Francis Poulenc).