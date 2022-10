Puig demana sensibilitat amb Alacant en els comptes de les conselleries

Sensibilitat especial amb Alacant. És el missatge que les altes instàncies de la Generalitat han traslladat a les diferents conselleries a l'hora d'elaborar els seus projectes de comptes de 2023. Ximo Puig pretén així pal·liar d'alguna manera el greuge amb les comarques del sud de la Comunitat Valenciana que han suposat les inversions de l'Estat per a 2023.

Es tracta d'any electoral, a més, i Alacant és el terreny on l'esquerra té menor penetració (és l'única diputació provincial en mans del PP) i també on les últimes enquestes li ofereixen pitjors projeccions de vot. L'executiu del Botànic ha intentat tindre una cura especial amb Alacant durant tota la legislatura (almenys així ho sent des de les seus valencianes), accentuada en les últimes setmanes. Els comptes del Govern han suposat en aquest sentit un colp a aquesta estratègia.

La prova és com la dreta (amb el PP al capdavant) s'ha llançat a capitalitzar l'onada de protesta empresarial i social a Alacant. El Consell està immers en la fase definitiva (i complicada) d'elaboració dels seus pressupostos de 2023 (els últims de la legislatura) i ha sigut Hisenda el departament encarregat de traslladar a la resta la petició d'una «especial sensibilitat» amb Alacant.

El missatge va especialment dirigit a l'hora de planificar infraestructures, que és el capítol que engrosseix principalment les inversions reals. És en aquest apartat on es demana als consellers que miren amb especial atenció Alacant, perquè han sigut les inversions estatals les que han oblidat aquest territori.

Crítiques del Consell

Les crítiques a les inversions estatals no sols arriben des de l'oposició. «Crec que tots coincidim que les inversions previstes no són lògiques», va expressar ahir Puig. No obstant això, el cap del Consell es va desmarcar de la posició del PP, del qual va dir que està «amb voluntat de confrontació i sense intenció d'avançar», i davant d'això va demanar buscar «una solució».

És ací on s'obri la via dels fets a partir dels pròxims comptes autonòmics, en què comptaria també amb el suport dels seus socis. Especialment Compromís, que s'ha mostrat molt crític amb la partida destinada i ja preveu esmenes a partir del seu diputat en el Congrés, Joan Baldoví.

Una altra de les fórmules que manegen en la Generalitat són els 300 milions que va rebre l'Administració autonòmica per part del Govern, dels quals 200 han d'anar a infraestructura i 100 a projectes innovadors, i que Puig ja ha avançat que aniran en la seua majoria a la província.