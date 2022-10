Rafelbunyol torna a posar en marxa el taller de castellà per a persones d'Ucraïna

L'Ajuntament de Rafelbunyol ha tornat a posar en marxa un taller gratuït de castellà per a persones que han vingut d'Ucraïna amb l'objectiu d'eliminar la barrera social que suposa el desconeixement de l'idioma i d'afavorir-ne la integració social.

Per segon any consecutiu, a través del Centre de Formació de Persones Adultes de Rafelbunyol, s'impartiran aquestes classes dos dies a la setmana, en concret, dimarts i dijous de 17 a 18.30 hores.

La situació a Ucraïna continua sent complicada i Rafelbunyol vol fer tot el que puga per a contribuir a oferir la millor qualitat de vida possible a les persones nouvingudes .

"Com a poble, el mínim que podem fer, després que hagen deixat tota la seua vida arrere, és facilitar la seua comunicació. Donar-los eines per a demanar el que necessiten i integrar-se socialment ens sembla, per tant, una prioritat", afirma.

"Després de l'experiència de l'any passat sabem que l'aprenentatge del nostre idioma és un recurs molt important per a oferir-les la millor qualitat de vida possible a Rafelbunyol. Una eina que els permet tindre un futur i reprendre, en la mesura del possible, la normalitat" assegura Fran López, alcalde de Rafelbunyol.