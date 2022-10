Sagunt farà seguiment del bus gratis per si requereix reforços

La gratuïtat del transport urbà a Sagunt per als menors de 30 anys durant els pròxims tres mesos, avançada ahir per l'edició digital de Levante-EMV, suposa tot un incentiu perquè augmente el nombre d'usuaris.

Això era admés ahir per l'edil de Mobilitat Urbana, Javier Raro. Per això, en ser preguntat per Levante-EMV respecte a possibles augments del servei, en previsió d'un creixement en el nombre d'usuaris, apuntava que «des d'inici de curs s'està reforçant tot el possible i en farem un seguiment les pròximes setmanes».

Des de l'empresa concessionària del servei que va de Sagunt a València, Avsa, s'admetia a aquest diari fa uns dies que les bonificacions de la Generalitat han fet augmentar les xifres dels que opten pel bus. «Tots els anys vivim un augment d'estudiants al setembre i l'octubre, però aquesta vegada s'ha vist més», deien.

Davant de les recents crítiques de Jóvenes Porteños respecte a autobusos plens o falta de reforços, des de l'empresa asseguren que «sempre es compleix la llei» quant a nombre de passatgers dempeus i en el nombre de reforços marcat en el contracte.