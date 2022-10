La zona verda de Russafa tensa l'aparcament en els barris limítrofs

La reordenació de l'aparcament en els carrers de Russafa, amb la creació de noves zones taronja i verda, s'ha saldat, hui dia, en fracàs absolut. Perquè alguna cosa ha fallat quan, de sobte, carrers habitualment plens de vehicles apareixen buits. La confusió a l'hora d'explicar la diferència entre zones, la dificultat dels requisits per a obtindre la targeta pe als residents i l'elevat preu de la zona taronja per als no residents ha deixat semidesèrtiques les places d'aquests carrers, una situació que s'antulla que només s'anirà corregint conforme els residents vagen traient les seues targetes.

El que s'observa en l'actualitat és una cerca, més o menys desesperada, d'un lloc per a aparcar. I una de les tendències és la de buscar acomodament en els barris veïns.

Al Pla del Remei i Gran Via és quasi impossible. L'única opció ací, en tot cas, és acabar per agenciar-se una plaça d'aparcament de les que hi haja en els establiments públics o privats.

I l'altre pla és marxar a l'altre costat de l'avinguda Peris i Valero. El que ací es troba són barris molt més extensos, però amb moltes limitacions. Tant que, tal com diuen els representants veïnals, "si volen, que vinguen, però no trobaran lloc per a aparcar, perquè nosaltres tampoc en tenim".

Segons les xifres assumides, hi ha més de set-cents residents russafins que no han adquirit la targeta d'estacionament. Són automòbils que han d'estar en alguna part.

Els barris de Quatre Carreres són una immensa façana que separa el tercer cinturó de ronda de l'horta. Són barris que responen a una mateixa característica: blocs de cases construïts principalment entre els anys seixanta i huitanta, en un temps en el qual els aparcaments no eren una prioritat i, per consegüent, són relativament poques les que es van fer amb garatge subterrani incorporat.

La conseqüència és que aquests barris estan plens d'automòbils en superfície, tant en les voreres com en les esplanades.

A Montolivet, la presidenta de l'associació de veïns, Amparo García, és categòrica en aquest sentit: "fa vint anys que demanem un aparcament per a abonats i rotació, amb la qual cosa és fàcil imaginar quines possibilitats hi ha en aquests carrers". És un barri que té dàrsenes d'aparcament, especialment a l'avinguda de la Plata i al carrer Nino Bravo, però que sempre estan plenes. "A més, tenim seus d'estaments públics, instal·lacions sanitàries, col·legis professionals... tot això suposa trànsit de vehicles". Hi ha un esborrany perdut en el bagul dels records per a fer un aparcament subterrani al pati de l'illa que formen Escultor José Capuz, Luis Oliag i Regne de València, actualment tancada amb tanques per a previndre els assentaments. "Ací sempre hem demanat un aparcament sota terra i una zona enjardinada i d'esbarjo en superfície, però ací s'ha quedat".

"Si a això s'afigen canvis incomprensibles, com que la línia 13 ja no passa pel costat de l'ambulatori i el Centre d'Especialitats de José Capuz, el que ens trobem és amb trànsit i més trànsit de cotxes". L'Ajuntament va remodelar recentment un descampat que hi ha al carrer Nino Bravo, que era un aparcament més o menys caòtic. No obstant això, en arreglar-lo i pintar-lo s'ha reduït l'espai disponible.

Més a l'oest, el barri d'En Corts no afig moltes opcions, més enllà de l'aparcament públic de l'avinguda Doctor Waksman. Qualsevol possibilitat de trobar una plaça suposa allunyar-se dels carrers de Russafa.

I el mateix ocorre a Malilla, on l'única opció per a veïns que residisquen en carrers com Cuba, Literat Azorin, Puerto Rico o similar seria el descampat al costat de la passarel·la d'Amparo Iturbi. Però que, tal com diu el president de l'associació veïnal de Malilla, Alfonso Cortés, "quan plou es fa quasi impracticable. Per no parlar de la desigualtat del terreny". Una parcel·la caòtica, però que salva d'algun problema, encara que, en el cas de Russafa, obligaria a caminar per davall del pas elevat de Giorgeta. "Si ja de per si mateix l'accés a Malilla és complicat i el solar no està preparat...". En qualsevol cas aquest barri té el mateix problema: "Si venen als nostres carrers tindran molt difícil, per no dir impossible, trobar-hi un lloc. Moltes de les nostres finques es van fer sense aparcament subterrani. No: no podem ser refugi". L'únic lloc veritablement expedit és en l'eixida del barri, en les zones per urbanitzar, a un món de distància de Russafa.