Alaquàs mostra el seu arròs al forn en la Mostra de Turisme

La població d’Alaquàs, a l’Horta Sud, va portar la seua gastronomia a la Mostra de Turisme de la Comunitat Valenciana, que va acollir la Ciutat de les Arts i les Ciències aquest cap de setmana.

En la carpa de demostracions, el xef i president de l’associació d’hostaleria Ahora, Sebastián Romero, responsable de la Sequieta, va cuinar l’arròs al forn d’Alaquàs, que és la marca que diversos col·lectius i el consistori han encunyat per al clàssic arròs al forn de dejuni, un plat que es caracteritza perquè s’elabora sense carn ni peix.

La recepta, que va ser recuperada per l’associació Cor de Vila i va ser inclosa en el seu llibre de receptes, que també va participar en el showcooking, ha sigut adaptada per Romero per a l’hostaleria, per mitjà d’un procés amb doble cocció. També l’associació El Cullerot va explicar el procés de recuperació de la marca del segle XV en les cassoles de fang artesanals.