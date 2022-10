Alboraia revisa l’edifici de l’incendi “per a prendre les mesures de seguretat necessàries”

L’Ajuntament d’Alboraia ja ha revisat l’edifici on es va produir un incendi, aquest diumenge, que va posar fi a la vida d’una dona i va ferir un altre home que roman ingressat. Segons ha informat el consistori en un comunicat, els serveis municipals han analitzat l’estructura de l’edifici “per a prendre les mesures de seguretat necessàries”.

Així, en el mateix text, l’Ajuntament expressa les seues condolences i suport a la família de la veïna morta a causa de l’incendi originat en un garatge comunitari de l’illa dels carrers Alqueria del Rellam, avinguda de les Corts Valencianes i Rei en Jaume. Així mateix, ha desitjat una ràpida recuperació al veí ferit que roman ingressat a l’Hospital Clínic Universitari amb “pronòstic reservat”.

L’alcalde, Miguel Chavarría, agraeix, en nom del consistori i del poble, la ràpida actuació de tots els cossos de bombers, seguretat, sanitaris i Creu Roja que es van desplaçar fins al lloc dels fets per a dur a terme el correcte desallotjament de veïns i veïnes, l’extinció del foc i aconseguir reduir al màxim possible els danys personals i materials ocasionats, a més de prestar ajuda psicològica als familiars de la víctima i de la persona ferida.

Actualment, tal com han detallat, s’estan estudiant les causes de l’incendi. En aquest sentit, el consistori agraeix a la Guàrdia Civil i a la Policia Local el seu imprescindible esforç per a aclarir els fets i mantindre la seguretat al municipi.