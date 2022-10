Desenes de sanitaris protesten pel col·lapse de les urgències hospitalàries

Desenes de professionals sanitaris s’han manifestat aquest matí al costat de la porta de l’Àrea d’Urgències per a protestar pel col·lapse que pateix el servei per la falta de personal i la pressió laboral que arrosseguen.

El sindicat UGT ha assenyalat que resulta “evident que l’hospital és xicotet per a la població que ha d’atendre i això, juntament amb la falta de personal, està generant una situació de col·lapse que afecta principalment serveis com Urgències, l’UCI o l’Àrea Quirúrgica, i que s’agreuja en èpoques concretes de l’any”.

Els representants d’UGT lamenten que la Conselleria de Sanitat haja sigut “incapaç de resoldre-ho” en quatre anys de gestió pública, malgrat demostrar que pot reforçar la plantilla, “com va quedar demostrat durant la pandèmia”, per la qual cosa exigeix “solucions urgents i necessàries”.

UGT retrau que l’Àrea Quirúrgica s’haja ampliat “sense suficient dotació de personal i que, a més, els caps de setmana no estiga operativa, amb la qual cosa, si hi ha pacients, aquests passen a l’UCI”, on la complexitat dels pacients “no es correspon amb la ràtio de personal necessari”.

El Servei d’Urgències, segons subratlla el sindicat, “es col·lapsa contínuament perquè no està dotat amb suficient personal; falta espai i recursos” per a atendre tants pacients pendents d’ingressos i aquests “s’acumulen pels corredors en situacions indignes”.

Per als sindicalistes d’UGT “no val l’excusa que sempre donen, que és normal i habitual en aquesta època de l’any” i defensen que els pacients “no haurien de rebre mai aquesta atenció tan precària, i el personal que tan aplaudit va ser en la pandèmia ja no pot més”.