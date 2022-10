José Luis Gayà, una llegenda cada vegada més gran

No totes les ciutats estan en posició de presumir d’un símbol amb nom i cognoms propis. Per sort, València sí que n’és una. José Luis Gayà es va convertir fa ja diversos anys en la bandera del València CF i en un dels principals motius d’orgull de la ciutat en clau esportiva. El lateral, natural de Pedreguer, enalteix els colors de l’equip i de la ciutat allà on va. El seu futbol, jerarquia i, sobretot, el seu compromís i amor per l’escut l’han elevat a una categoria on només tenen cabuda els més il·lustres ídols del valencianisme. I per això és mereixedor que Levante-EMV li haja concedit el reconeixement al millor esportista valencià de l’any 2022. Qui si no.

El seu any futbolístic és un dels que de segur mai oblidarà amb el pas del temps. Va ser un dels pilars que van portar el València de Bordalás a disputar la final de la Copa de Rei la temporada passada. Un trofeu que el València va tocar amb els dits i que només un torn de penals desafortunat li va arrabassar. A més, s’ha consolidat definitivament en la selecció espanyola de Luis Enrique i el mes de novembre disputarà el Mundial de Qatar, en el qual parteix amb totes les paperetes per a ser titular, tenint en compte que està sent, àmpliament, el millor lateral esquerrà espanyol en aquest inici de competició. Als seus 27 anys i amb nou temporades (comptant aquesta) com a jugador del primer equip a la seua esquena, Gayà és llegenda viva del València CF amb cent victòries en primera divisió i quasi 300 partits oficials amb l’entitat, per damunt de grans mites de la història.

Gayà engrandirà la seua llegenda

El capità del València CF no es conforma amb el camí recorregut fins ara a la capital del Túria. En les pròximes setmanes, l’anunci de l’acord de la seua renovació serà oficial. Gayà ampliarà la seua vinculació al club de la seua vida fins a l’any 2027, tal com ha anat informant el diari Superdeporte al llarg de l’any. Cinc anys més que li permetran unir-se al València fins als 32 anys i continuar reforçant la seua presència en un club selecte del qual no pot presumir qualsevol futbolista, el dels one club man.

Amb 296 partits com a jugador del primer equip, Gayà ocupa el lloc catorzé en la prestigiosa llista de jugadors amb més partits en el València. Un parell de temporades més haurien de ser suficients per a incloure el seu nom en el top 10. Per descomptat, una classificació a competició europea ajudaria al fet que el camí cap al primer lloc siga més curt. En qualsevol cas, al final del seu nou contracte de cinc anys, si tot segueix el seu curs, hauria d’haver pujat suficients llocs en la llista per a igualar-se amb noms com David Albelda, Fernando Gómez Colomer o Miguel Ángel Angulo, actual entrenador del València Mestalla. Tots ells jugadors amb més de 400 partits defensant els mateixos colors.

La terreta pel món

Tan gran està sent l’impacte de José Luis Gayà futbolísticament en la Lliga espanyola (lamentablement, l’equip fa alguns anys que no juga a Europa) que Luis Enrique, seleccionador nacional, s’ha enamorat futbolísticament d’ell. El de Pedreguer és un fix i indiscutible per a l’asturià. I prova d’això és l’última convocatòria de la “roja”. La injusta i desmesurada sanció que va patir el lateral a l’inici de la competició, que li va impedir competir durant pràcticament un mes, podia haver posat en risc seriós la seua convocatòria per una possible diferència en el ritme competitiu. No obstant això, a Luis Enrique mai li va passar per la ment aquesta idea. Gayà i Hugo Guillamón van formar part d’una convocatòria històrica per a la Comunitat Valenciana, ja que sumava cinc representants. A més dels dos futbolistes de Mestalla, Pau Torres, Ferran Torres i Carlos Soler també es van vestir de roig.

Quan falten poques setmanes per a conéixer la llista definitiva per a Qatar, Hugo està més en dubte, encara que va formar part de l’última llista abans de la definitiva i això és un indicatiu de la confiança que el seleccionador té en ell. També ho mereix. Gayà té el seu lloc pràcticament assegurat. I, si el criteri per a ser titular està basat únicament en el nivell futbolístic, també parteix com a favorit per a ser titular. Els seus mèrits estan fora de tot dubte i prompte seran recompensats amb un dels premis més grans que pot rebre un futbolista. I, per descomptat, també són reconeguts per Levante-EMV i, per això, rep el premi a l’esportista valencià de l’any.