Sandra Gómez anuncia mesures fiscals contra l’especulació immobiliària i els fons voltor

La vicealcaldessa i candidata socialista a l’alcaldia de València en les pròximes municipals, Sandra Gómez, ha anunciat tres mesures per a lluitar contra l’especulació en el mercat immobiliari, mesures que podrien incloure’s ja en els pressupostos de l’any que ve. La primera és incrementar les plusvàlues a aquelles operacions de compravenda especulativa que es realitzen en menys de dos anys, és a dir, quan es compre un habitatge i es venga de nou en menys d’aquests 24 mesos; incrementar l’IBI fins a un 30 % als grans tenidors i fons voltors que “adquireixen habitatges i després els trauen del mercat”; i, en tercer lloc, una taxa especial per a apartaments turístics situats en edificis residencials. En aquest cas, la taxa seria de 6 euros, tres vegades més del que es planteja, per exemple, per als hotels de cinc estreles.

D’altra banda, Sandra Gómez ha presentat un pla d’ajuda contra la inflació que inclou la creació d’un bo esportiu social de cost zero per a famílies vulnerables i un increment de les ajudes del xec de les escoles infantils, la quantia de les quals passarà de 90 a 120 euros. Totes dues mesures s’inclouran ja en els pressupostos municipals de l’any que ve.