Aspanion demana un seguiment a llarg termini per a supervivents de càncer infantil

Durant l’últim trimestre de l’any es produiran importants esdeveniments relacionats amb el seguiment a llarg termini de supervivents de càncer infantil, fruit del suport popular i institucional que l’Associació de Pares de Xiquets amb Càncer de la Comunitat Valenciana (Aspanion) va obtindre en la passada edició dels pressupostos participatius de la Generalitat Valenciana.

El dissabte 22 d’octubre està prevista la celebració de la I Jornada Divulgativa Científica sobre la Necessitat de Seguiment a Llarg Termini de Supervivents del Càncer Infantil a la sala d’actes de l’Hospital La Fe de València, en la qual participaran oncòlegs pediatres d’hospitals de referència, especialistes de psicologia i infermeria i els supervivents mateixos.

En aquest mateix fòrum es presentarà la primera app per a supervivents, una aplicació útil per a totes les persones que hagen patit algun tipus de càncer o tumor en la infància o l’adolescència i que inclourà recomanacions per a cuidar la salut física i emocional i guies descarregables, així com un fòrum per a facilitar l’intercanvi d’experiències i la connexió entre tots els supervivents.

L’aplicació també disposa d’una bústia de consultes, un apartat de notícies i una agenda amb les grans cites anuals dels supervivents. A més, inclou informació actualitzada sobre el passaport del supervivent, que serà una realitat a Europa els pròxims anys.

Formació per a personal mèdic d’Atenció Primària

La intenció és mostrar l’espectre de possibles seqüeles i efectes tardans que pateixen dos de cada tres supervivents i el paper essencial que hi juga l’atenció primària.

En aquest tercer esdeveniment, programat per als mesos de novembre i desembre, participen els hospitals de referència en oncologia pediàtrica de la Comunitat Valenciana, els seus instituts d’investigació i professionals, amb l’impuls de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. És totalment gratuït i s’ha llançat en un format mixt en línia i presencial.

L’associació

Aspanion és l’Associació de Mares i Pares de Xiquetes i Xiquets amb Càncer de la Comunitat Valenciana. Va ser la primera associació de pares afectats que es va crear a Espanya en 1985. El seu objectiu és garantir la millor qualitat de vida als menors afectats i a les seues famílies. Amb aquest objectiu, desenvolupa sis grans programes d’activitats destinats a donar suport psicològic, social i econòmic; programa de convivència; programa de cooperació social i voluntariat; programa per a la prevenció i inserció social; programa d’informació i difusió i suport a la investigació clínica, social i psicològica. A més, Aspanion disposa de pisos d’acolliment a Alacant i València per a les famílies que ho necessiten.