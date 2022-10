Així està la classificació de LaLiga després de la jornada 9

LaLiga Santander tanca la jornada 9 amb el lideratge del Reial Madrid, que aquest diumenge es va imposar, a casa, al FC Barcelona, en el clàssic, per 3-1, un marcador que deixa l’equip de Xavi amb un altre mal sabor de boca després de l’empat en la Champions per 3-3.

Després de nou jornades, la lluita per Europa està tremenda, amb l’Atlètic de Madrid en la zona Champions, on també s’ha fet un lloc el Betis després de batre l’Almeria per 3-1.