El Govern confirma un altre PERTE per a projectes com el de Ford

El Govern ha confirmat que obrirà un segon PERTE del vehicle elèctric i connectat (VEC) per a projectes que no han arribat a temps a la primera convocatòria, com ara Ford. La ministra d’Indústria, Reyes Maroto, ha explicat en una entrevista en El Periódico de Aragón (del mateix grup que Levante-EMV) que ja ha compromés “una segona línia amb els diners que sobren” del primer PERTE, que inclou ajudes a l’electrificació del grup Volkswagen i a la gigafactoria de Sagunt (de moment, 167 milions). La resolució final del primer PERTE és imminent.

La multinacional estatunidenca va renunciar, a l’agost, a 106 milions del PERTE del vehicle elèctric i connectat (VEC) per a electrificar la factoria d’Almussafes perquè no li dona temps a executar la inversió en dos anys i mig (el termini exigit per Brussel·les), però ara té una segona oportunitat. El Ministeri d’Indústria, com va informar aquest periòdic el 8 d’octubre, ha consultat a la Comissió Europea la possibilitat d’ampliar el calendari per a executar les inversions vinculades al PERTE més enllà de juny de 2025 de cara a llançar una segona convocatòria amb els fons sobrants.

3.000 milions de fons europeus

El Govern ja parla obertament del segon PERTE VEC. El primer PERTE ha deixat sense adjudicar el 80 % dels 3.000 milions d’ajudes previstes. Maroto explica en l’entrevista: “Quan vam posar el compromís pressupostari en aquesta línia, érem molt ambiciosos, però també conscients que, si no hi posàvem suficients fons, l’expectativa que tenia la indústria d’invertir a Espanya podia minvar. Per tant, hi ha un element positiu: Espanya ha compromés 3.000 milions d’euros, quasi 1.500 en subvencions. Això permetrà finançar els primers projectes, i ja he compromés una segona línia amb els diners que sobren. En aquest sentit, estem ja parlant amb la Comissió Europea perquè hi haja alguns elements de flexibilitat que veiem necessaris per a continuar atraient inversió d’una indústria que està en constant canvi i revolució”.

Per a poder impulsar un segon pla, és fonamental que es puga ampliar el calendari per a l’execució de les inversions, que consisteix en un sostre fixat el 30 de juny de 2025, o que hagen transcorregut 30 mesos des de la data de la concessió dels préstecs o les subvencions.