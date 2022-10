A quina hora serà la telefonada de l’alcalde a les falleres majors de València?

L’alcalde de València, Joan Ribó, nomenarà aquesta vesprada les falleres majors de València 2023. A partir de les 19 hores se celebrarà el ple extraordinari de la Junta Central Fallera (JCF) al Saló de Cristall de l’ajuntament de València.

Ribó, acompanyat pel regidor de Cultura Festiva i president de la JCF, Carlos Galiana, llegirà l’acta del jurat encarregat de l’elecció de les falleres majors i passarà a comunicar-los directament la seua elecció per telèfon. Com marca la tradició, en primer lloc, l’alcalde nomenarà i felicitarà la fallera major infantil de València, que, en la seua conversa, es dirigirà per primera vegada al món faller. Després serà el torn de la fallera major de València d’estrenar-se en el seu càrrec i dirigir-se als amants de la festa.

Després de diverses setmanes de proves amb el jurat, el nomenament de les representants donarà el tret d’eixida a un nou exercici faller.

La telefonada a les falleres majors es podrà seguir en directe en el web de Levante-EMV.

Quan serà la proclamació de les falleres majors de València 2023

Aquest dimecres 19, la proclamació de les falleres majors 2023 començarà a les 19 hores en un acte solemne a l’ajuntament de València.

A aquesta cita acudiran les corts d’honor i les falleres majors de 2022, Carmen Martín i Nerea López, així com representants de les festes de Castelló de la Plana i Alacant.