Patronal i sindicats es desmarquen de la protesta pels pressupostos a Alacant

La baixa inversió prevista en els Pressupostos generals de l’Estat per a Alacant ha sigut utilitzada reiteradament pel PPCV per a desgastar el Botànic. El seu líder, Carlos Mazón, ha parlat en les últimes setmanes d’“insult”, “humiliació”, “menyspreu” o “vexació” cap a aquesta província de la C. Valenciana en un clar intent de rendibilitzar electoralment els diners que el Govern preveu destinar a aquest territori en 2023.

No obstant això, la seua estratègia de traure aquest malestar al carrer no sembla estar quallant. Diversos diputats valencians del PP al Congrés i al Senat s’han reunit, aquest dilluns, amb representants de Cámara Alicante, amb els quals han acordat un acte de protesta enfront de la subdelegació del Govern a Alacant el pròxim dia 27 d’octubre.

Una concentració en la qual, hui dia, el PPCV acudiria sol al costat de l’ens cameral. Segons les consultes realitzades per aquest diari, la patronal CEV només estudiaria sumar-s’hi si hi ha participació sindical, un extrem que descarten des d’UGT-PV. La CEV, però, sí que participarà aquest dimecres, al costat de Cámara Alicante i Ineca, en una roda de premsa a la seu de la CEOE per a denunciar l’escassa inversió dels PGE a Alacant i l’infrafinançament que pateix la C. Valenciana.

Aquest mateix condicionant que hi haja presència sindical per a secundar qualsevol mobilització és el que posa també Compromís. El seu diputat al Congrés, Joan Baldoví, va acudir també aquest dilluns a Cámara Alicante, on va dir que està “esperançat” que el Govern corregisca aquests pressupostos que han generat “indignació” a Alacant.

En tot cas, l’entorn de Baldoví defensa que perquè la coalició se sume a actes de protesta haurà de ser un acte “de la societat civil” i amb presència dels sindicats. Un model pel qual ja va advocar la vicepresidenta del Consell, Aitana Mas, quan va demanar emmarcar els actes dins de la Plataforma per un Finançament Just.