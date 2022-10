Xàtiva adjudica per 215.260 euros la intervenció arqueològica a Santa Clara per al Centre Raimon

L’Ajuntament de Xàtiva acaba d’adjudicar les obres per a la intervenció arqueològica al monestir de Santa Clara, una intervenció necessària i prèvia per a la construcció del Centre Raimon d’Activitats Culturals (CRAC). L’empresa valenciana Global Geomatica, SL s’ha adjudicat l’actuació per 215.260 euros, en una licitació a la qual van optar nou mercantils.

La intervenció projectada, amb un termini d’execució de tres mesos, comprén l’excavació en subsol en el llunat del pati i en l’interior dels edificis, així com l’estudi arqueològic de l’arquitectura localitzat en dues zones concretes de la galeria S i del dormitori, tal com detalla la memòria del projecte previst. Entre les afeccions arqueològiques de la intervenció s’han establit l’eliminació del recrescut de la galeria fins a la cota del pis previ a les actuacions de mitjan segle XX, l’eliminació del recrescut al claustre, la instal·lació de sòl radiant en planta baixa —s’instal·larà en la major part de la superfície tancada construïda en planta baixa d’un edifici del complex i de l’església, detalla la memòria—, s’instal·laran conduccions de ventilació i es generarà una làmina d’aigua en el llunat del claustre. A més, també es preveu que, durant la intervenció arqueològica, apareguen restes humanes, tal com va avançar fa uns mesos aquest diari. L’arqueòleg encarregat de l’actuació, Fernando Cotino, va apuntar en declaracions a Levante-EMV que “en aquesta mena de convents és habitual que hi haja enterraments”. En cas de trobar-se restes humanes, a la intervenció s’incorporaria un paleoantropòleg i s’obririen dues setmanes de treball de camp i una per a la redacció de documentació tècnica. En cas que l’aparició d’aquesta mena de restes siga extensiva, “s’avaluaran, juntament amb el promotor dels treballs, les decisions que calga adoptar”, segons recull la memòria del projecte. Aquests treballs d’arqueologia, previs a la construcció del Centre Raimon, es duen a terme davant de la necessitat d’obtindre dades sobre l’edifici del monestir de Santa Clara, declarat bé d’interés cultural (BIC), per a la millor redacció del projecte d’intervenció per a la construcció del centre cultural, remarquen des de l’Ajuntament. L’alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, va manifestar, després de tancar-se el termini de presentació d’ofertes per a aquesta intervenció arqueològica i conéixer-se que 9 empreses optaven a l’obra, que la rehabilitació i transformació de Santa Clara en Centre Raimon d’Activitats Culturals “serà un dels projectes més importants dels pròxims anys a la nostra ciutat i suposarà la posada en valor del nostre patrimoni amb un projecte cultural del màxim nivell i amb una inversió pròxima als 9 milions d’euros”.