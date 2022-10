Alboraia reparteix els premis per l’ús del valencià en el comerç local

L’Ajuntament d’Alboraia ha entregat els premis de la seua campanya per a fomentar l’ús del valencià entre les empreses, els comerços i els serveis locals. La Regidoria de Cultura de Manuel Andreu i l’Agència de Desenvolupament Local de la Regidoria de Desenvolupament Econòmic, Comerç, Treball i Consum de Sebastián Torres van posar en marxa durant l’estiu la segona iniciativa d’aquesta campanya que ja ha finalitzat.

Els premis a l’ús del valencià s’han dividit en dues categories: a l’empresa, el comerç o el servei per l’ús del valencià en la retolació i en el material imprés (factures, albarans, bosses, dissenys, etc.), i a l’empresa, el comerç o el servei per l’ús del valencià aplicat a les noves tecnologies (pàgines web, xarxes socials, adaptació en noves tecnologies, etc.).

En la modalitat de xarxes socials i noves tecnologies, l’escola de música Voluta ha aconseguit el primer premi de 1.000. En l’altra categoria, La Xufera s’alça també amb la victòria, seguida de Nostre Bar (segon premi, 850 euros) i La Sucrera (tercer premi, 650 euros). El finançament de la campanya prové d’una subvenció de la Diputació de València i de l’Ajuntament d’Alboraia, gestionada per mitjà de l’Oficina de Promoció del Valencià (Oproval).