Aquesta serà la futura plaça de l'Ajuntament

El disseny Re-Natura ha sigut el guanyador del concurs d'idees per a la plaça de l'Ajuntament, un projecte que ha de materialitzar-se en els pròxims anys després que aquesta icona de la ciutat fora convertida en zona de vianants a l'inici de la legislatura de manera provisional. Aquest projecte, presentat per l'alcalde de València, Joan Ribó, i la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, s'ha imposat als altres quatre finalistes (Abril, Batega València, Dosel Climático i Llenç 365) pel seu gran atractiu i per la gran zona verda que proposa, tot això acompanyat d'aigua i un profund respecte pels elements clàssics de la plaça.

Entre les premisses que havien de considerar els projectes figurava el respecte escrupolós a l'esplanada central on es disparen les mascletades, la font i els quioscos de flors, encara que en aquest últim cas podien variar de forma i emplaçament.

"Una cosa molt important que ha de quedar clara és que no hi haurà més terrasses de les que ja hi ha. És una plaça per a la gent, per a gaudir, no per a negocis privats"

"Havia de ser una plaça amb molt de verd i una plaça inclusiva", ha dit l'alcalde, que ha posat com a tercera condició que fora accessible. "I una cosa molt important que ha de quedar clara és que no hi haurà més terrasses de les que ja hi ha. És una plaça per a la gent, per a gaudir, no per a negocis privats".

Amb un pressupost estimat de 8,6 milions d'euros, la plaça no serà completament per als vianants, però sí que se'n reduirà molt el trànsit rodat. Segons ha dit l'alcalde, l'any 2015 el cotxe dominava més de la meitat dels 12.000 metres quadrats de la plaça, i ara a penes suposarà el 18 %.

La vicealcaldessa, Sandra Gómez, va destacar el projecte Re-Natura perquè planteja un espai polivalent, inclusiu i que dona protagonisme als edificis singulars de l'entorn. I va eliminar qualsevol temor respecte de les Falles, que podran continuar celebrant-s'hi amb normalitat, ha dit.

També ha assegurat que la font seguirà en el seu lloc, però convertida en una font-platja perquè la gent puga refrescar-se els peus.