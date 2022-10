El Consell canvia les paperetes per a les eleccions

El compte arrere ja està en marxa i la cita amb les urnes apareix en l’horitzó del calendari polític. La data prevista és el 28 de maig de 2023, data en què coincidiran els comicis per a triar representació als ajuntaments i a les Corts. I com el temps passa de pressa i la burocràcia sol ser lenta, el Consell ja ha dictaminat com han de ser les paperetes per a votar.

L’executiu autonòmic ha publicat aquest dimecres una ordre en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana en la qual assenyala les característiques que han de tindre les paperetes que es depositaran en les urnes previsiblement el 28 de maig. I hi ha algunes novetats destacades, com ara una incorporació arran de la reforma de la llei del vot pregat. Segons l’Ordre 6/2022, de la Conselleria de Justícia i Interior, encarregada d’aquestes qüestions administratives, les paperetes en les pròximes eleccions hauran d’estar impreses a una sola cara, amb paper ecològic de color blanc i una mida de 105 mil·límetres per 297, és a dir, un rectangle. El color és una altra de les diferències respecte a les eleccions de 2019, quan la tonalitat triada va ser rosada per la coincidència amb els comicis estatals. Aquestes paperetes també estaran impreses en tinta negra i el tipus de lletra serà igual per a totes les candidatures. Només hi haurà diferències en aquelles escrites en valencià i castellà. L’obligació està en el fet que les paperetes siguen bilingües i que en valencià estiga escrit en lletra redona i negreta mentre que en castellà ho estiga en redona amb un punt menys de grandària. La gran novetat està en el vot descarregable que s’introdueix amb el canvi de legislació estatal quant a l’anomenat vot pregat. Així, aquest estarà en format electrònic en una plantilla de grandària de foli A4 que es podrà descarregar qui opte pel vot des de l’exterior i haurà de presentar-se en l’ambaixada o consolat corresponent amb el sobre, que també podrà ser descarregat. A l’agost, la Generalitat ja va activar els tràmits per a les pròximes eleccions i va traure a concurs públic la licitació per a encarregar tot el material electoral necessari, com són les paperetes, els sobres i les urnes.