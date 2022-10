Gayà renova amb el València CF fins a 2027

Ja és oficial. José Luis Gayà ha signat aquest dimecres la seua renovació amb el València CF. L’acord arriba una setmana després de l’última reunió, tal com va avançar SUPER. El club té previst fer un acte a l’altura del capità.

El capità ha signat per cinc temporades, fins al pròxim 30 de juny de 2027 (hi compta l’actual), amb el sostre salarial de la plantilla i una clàusula de rescissió de 100 milions d’euros.

Gayà complirà el seu desig de continuar en l’entitat de Mestalla. El capità ha prioritzat el València per damunt de la resta de clubs que s’han interessat per ell en els últims anys. El somni del jugador és convertir-se ara en un one club man (home d’un sol club) i alçar un títol amb el València com a capità.

El de Pedreguer posarà rumb al Mundial de Qatar d’ací a tres setmanes amb la selecció espanyola amb la tranquil·litat d’haver renovat. Acabarà el seu contracte amb 32 anys. La llegenda continua.