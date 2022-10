La Generalitat critica el “boicot” de Mazón al fons de cooperació municipal

El director general d’Administració Local, Toni Such, ha lamentat aquest dimecres l’“actitud insolidària” del PPCV amb els municipis alacantins i l’“intent de boicot” al Fons de Cooperació Municipal, norma contra la qual ha recorregut davant del Tribunal Constitucional.

Such considera aquest moviment com “un intent més de confrontació política en un tema en el qual la majoria dels ajuntaments i ciutadans agraeixen la distribució econòmica objectiva i justa que realitza el Fons de Cooperació Municipal”, ha explicat.

Segons els populars, la Llei 5/2021, de la Generalitat Valenciana, que regula el Fons de Cooperació Municipal dels Municipis i Entitats Locals Menors de la Comunitat Valenciana, vulnera l’autonomia financera de les diputacions. La d’Alacant està presidida, precisament, per Mazón, i per això la crítica de la Generalitat.

Amb aquesta base, el grup popular va presentar el recurs al Congrés. “La Generalitat no ens ha deixat un altre remei per insistir en la via de la imposició i vulnerar l’autonomia local i provincial. La Diputació té el seu propi fons, que dobla en quantitat al que proposa la Generalitat i que, a més, és molt més beneficiós per als municipis xicotets, però des del Consell han evitat el diàleg i la coordinació imposant una llei perquè es faça el que ells volen sense consens”, va assenyalar Mazón en el seu moment.

Segons Such, aquest ús de la Diputació d’Alacant suposa un “bast i lamentable” intent d’“instrumentalització” de l’ens provincial que presideix, amb l’únic objectiu de “confrontar amb la Generalitat”, ha conclòs.