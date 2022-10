Un grup de parats forma la nova unitat de prevenció de riscos a l’Alcúdia de Crespins

L’Ajuntament de l’Alcúdia de Crespins compta, des d’aquest mes d’octubre, amb una unitat de prevenció de riscos del programa Emerge, que ja ha començat a desenvolupar les seues tasques en els espais verds del municipi i que té com a objectiu principal mitigar o reduir els riscos derivats dels incendis forestals mitjançant accions que afavorisquen la intervenció dels mitjans d’extinció.

La creació d’aquesta brigada, composta per cinc peons forestals, ha sigut possible gràcies a una subvenció de 67.869 euros concedida per la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, la qual, a més, ha permés la contractació, per part del consistori, a jornada completa, i per a set mesos, de parats de llarga duració del poble.

Així mateix, les persones treballadores d’aquesta unitat han completat una formació prèvia per mitjà de l’empresa Tragsa, que s’ha encarregat de la preparació en metodologia i procediments de treball, a més de fer-se càrrec del suport logístic mitjançant el lliurament d’un vehicle, eines i roba de treball.

En aquest sentit, l’alcalde i regidor de Seguretat Ciutadana i Personal, Pepe Garrigós, ha fet una valoració molt positiva d’aquesta iniciativa conjunta entre l’Agència Valenciana d’Emergència i Labora per a poder contractar persones parades de llarga duració del poble, ja que, com ha remarcat Garrigós, el benefici “és doble”.

Com ha explicat l’alcalde, aquestes persones “s’incorporen al món laboral alhora que es du a terme la prevenció d’incendis en la nostra població fent-se actuacions de neteja, desbrossament, etc. de les zones marcades en el nostre pla d’incendis local”.