La inflació de l'Eurozona continua en nivells rècord en arribar al 9,9 %

La taxa anual d'inflació en la zona de l'euro va escalar al setembre fins al 9,9 %, huit dècimes més que a l'agost, encara que per davall del 10 % que es va avançar fa unes setmanes. Aquesta evolució, en tot cas, apunta cap a noves pujades del preu dels diners per part del Banc Central Europeu (BCE) davant l'enquistament de l'escalada del nivell general de preus, que continua en nivells rècord, amb Alemanya un punt per damunt de la mitjana. Fa un any, la taxa interanual de l'índex de preus de consum (IPC) en l'eurozona era del 3,4 %. A la Unió Europea (UE), la taxa mitjana va ser del 10,9 %, també huit dècimes més que el mes anterior, segons les dades de l'oficina estadística de la UE, Eurostat.

Espanya es va situar per davall de la mitjana, amb un IPC harmonitzat del 9 %, la variable que s'empra per a comparar amb els altres països (l'establit per l'Institut Nacional d'Estadística és del 8,9 %). El nivell més baix del club comunitari es va registrar a França, amb el 6,2 %, on curiosament han esclatat conflictes socials per l'augment dels preus. Després estan Malta (7,4 %) i Finlàndia (8,4 %). La cota més elevada s'ha aconseguit a Estònia (24,1 %), seguida per Lituània (22,5 %) i Letònia (22,0 %). Destaca l'alça a Alemanya, la locomotora europea, amb el 10,9 % davant del 8,8 % d'agost. Al setembre l'energia va ser la que més va contribuir a l'escalada de preus, amb una alça de 4,19 % punts percentuals, seguida per l'alimentació, les begudes, l'alcohol i el tabac, amb un increment de 2,47 punts percentuals, o els serveis, amb 1,80.